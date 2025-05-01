Соглашение Украины и Соединенных Штатов о полезных ископаемых – действительно равноправное соглашение, открывающее пути для значительных инвестиций в нашу страну. Также оно означает возможность "существенной модернизации производств" в Украине и "модернизацию юридических практик государства", считает президент Украины Владимир Зеленский.

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Именно с этого гарант Конституции начал свое обращение к стране по итогам 1 мая. Он отметил, что подписанное соглашение сразу будет направлено на ратификацию в Верховную Раду, потому что "мы заинтересованы в том, чтобы не было никаких затягиваний".

"Все поработали очень хорошо. Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение. В документе нет долга и создается Фонд – Фонд восстановления, который будет инвестировать в Украину и зарабатывать здесь. Это работа вместе с Америкой и на справедливых условиях, когда могут зарабатывать в партнерстве и украинское государство, и Соединенные Штаты, которые помогают нам в защите", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что подписанию соглашения, которое состоялось сегодня ночью (утром в США), предшествовала встреча президентов Украины и США. Об этом рассказал украинский лидер.

"Мы говорили с Дональдом Трампом о нашей готовности к заключению соглашения. Фактически сейчас у нас есть первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической. Очень ждем и других результатов нашего разговора – тогда вышла содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на сто процентов", – отметил глава украинского государства.

Президент подчеркнул, что уже говорил со спикером Совета Русланом Стефанчуком именно о ратификации соглашения. Также обсудили законодательную работу в ближайшие недели, добавил он.

"Сегодня есть и новые санкции, новые санкционные решения – три санкционных пакета. Блокируем деятельность многих лиц - это компании и физические лица, которые работают, к сожалению, на Россию так или иначе. Помогают российской армии, оккупационным структурам на нашей земле – в Крыму и на Донетчине. Сейчас под санкции пошли и те, кто, к сожалению, работает на российскую пропаганду и вовлекается в информационные операции против Украины", – рассказал Владимир Зеленский.

Относительно ситуации на фронте – Верховному главнокомандующему доложил главком ВСУ Александр Сырский.

"Донбасс, Покровское направление – сейчас там больше всего боев среди всех горячих точек фронта. Наши подразделения, наши воины – молодцы. Первый отдельный штурмовой полк, 59-я отдельная штурмовая бригада Сил беспилотных систем, 72-я отдельная механизированная бригада, 414-я отдельная бригада беспилотных систем Сухопутных войск – спасибо вам, воины! Россияне получают надлежащий отпор", – отметил президент Украины.

Днем 1 мая активист, блогер и волонтер Сергей Стерненко заявил, что на него было совершено нападение, в результате которого он получил ранения. Он поблагодарил Службу безопасности за "молниеносную реакцию", отметив, что украинская спецслужба спасла ему жизнь.

По словам украинского президента, ему уже предоставлена соответствующая информация – докладывал непосредственно глава СБУ. Зеленский пообещал, что "все факты по нападению будут представлены общественности".

Нападающая на Стерненко уже задержана, добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Она предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, который будет пополняться разработкой недр Украины.

Согласно тексту соглашения о минералах, Украина сохраняет свои недра в собственности и не должна возвращать старые "долги". Договор отвечает Конституции Украины и не меняет курс на евроинтеграцию. В то же время, он еще должен пройти ратификацию в Верховной Раде.

В Минэкономики Украины рассказали, что после ратификации соглашения о полезных ископаемых начнется создание инвестфонда и работа по осуществлению инвестиций. В ведомстве говорят, что сделка уникальна, хотя у медиа и было много "страшилок".

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