"Было много "страшилок": в Кабмине объяснили нюансы финального соглашения о недрах

В соглашении о полезных ископаемых из США четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины. Документ содержит 12 статей и преамбулу, предусматривает создание инвестиционного фонда, ратификацию Верховной Радой и полную прозрачность всех процессов.

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Об этом 1 мая сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона. "Очевидно, что мы начнем консультации с парламентом, представим его максимально прозрачно. Соглашение уникально, и было много "страшилок" в медиа. После ратификации соглашения начнется создание самого фонда, и тогда начнется работа по осуществлению инвестиций", – отметил Качка.

Подписание межправительственного соглашения между Украиной и Соединенными Штатами об инвестициях в область недропользования вызвало бурю эмоций, домыслов и опасений в обществе. "Украина продает недра", "потеряем контроль над полезными ископаемыми", "иностранцы будут диктовать условия" – подобные "страшилки" активно распространялись как в медиа, так и в социальных сетях.

Однако детальный анализ соглашения, представленный Кабинетом Министров, демонстрирует, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью. Соглашение, которое уже окрестили "документом о недрах", предусматривает создание специального инвестиционного фонда. Его цель – привлечь американские инвестиции в украинские компании, работающие в сфере добычи полезных ископаемых.

При этом ключевой момент, ставший предметом спекуляций – суверенитет Украины над собственными недрами, четко и недвусмысленно зафиксирован в преамбуле и тексте документа. "В преамбуле прямо указано: Украина сохраняет свой суверенитет, и ни одно положение соглашения не предусматривает отказ от контроля над полезными ископаемыми", – подчеркнул Качка.

Соглашение не содержит никаких механизмов передачи или делегирования права использования недрами без участия украинской стороны. Напротив, государство полностью контролирует, где, в каких объемах и кем осуществляется добыча, а иностранные инвесторы получают прибыль только в финансовом формате, согласно прозрачно определенным условиям.

Документ, состоящий из 12 статей и преамбулы, создает инвестиционный инструмент, который будет работать исключительно в интересах Украины. В частности, привлеченные средства пойдут не только на развитие экономики, но и на укрепление обороноспособности и восстановление инфраструктуры. "Это честная модель: американцы инвестируют и имеют прибыль, а украинцы получают оборону, рабочие места и развитие. Именно такая формула сотрудничества наиболее взаимовыгодна", – отметил Качка.

Следующий шаг – ратификация соглашения Верховной Радой. В тексте документа прямо указано, что она должна быть согласована украинским парламентом, подчеркивающим прозрачность и подотчетность процесса. В Кабмине пообещали максимально публично представить документ, чтобы снять все вопросы и прекратить распространение дезинформации.

Несмотря на многочисленные домыслы, соглашение о недрах – это, прежде всего, финансовый и стратегический инструмент, а не политическая уступка. Ее реализация позволит Украине не только сохранить контроль над ресурсами, но и извлечь долгосрочную выгоду в ключевых сферах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря т.н. договора о недрах с Украиной Соединенные Штаты в теории могут получить " намного больше, чем 350 миллиардов долларов ", заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что настаивал на подписании документа, "чтобы не выглядеть дураком".

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