УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Военная помощь и 57 минералов: нардеп показал соглашение о полезных ископаемых Украины и США. Полный текст

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
2 минуты
10,2 т.
Юлия Свириденко подписала соглашение о полезных ископаемых от имени Украины

В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда, который, вероятно, и был подписан в ночь на 1 мая. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – она может стать американским взносом в фонд.

Видео дня

Текст проекта соглашения опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Ранее в правительстве обещали "максимально публично" представить документ, чтобы "снять все вопросы и прекратить распространение дезинформации", однако официально он еще не был обнародован.

Проект соглашения содержит 9 страниц в том формате, в котором его опубликовал нардеп. В то же время предварительный вариант, который готовился по инициативе США в марте был более чем на 90 страниц. Нужно понимать, что это только первый документ из трех. После его ратификации последуют договор между DFC и Агентством Украины и техническая часть касательно работы фонда.

В документе при этом есть конкретный перечень полезных ископаемых – общий для тех, рента из которых будет пополнять фонд, и тех, в добычу которых будет право вкладываться этот фонд). Речь идет о таких ресурсах:

  • Металлы (основные и цветные):
    • алюминий
    • сурьма
    • мышьяк
    • бериллий
    • висмут
    • хром
    • кобальт
    • медь
    • галлий
    • германий
    • золото
    • гафний
    • индий
    • иридий
    • литий
    • магний
    • марганец
    • никель
    • ниобий
    • палладий
    • платина
    • титан
  • Редкоземельные элементы (REEs)
    • церий
    • цезий
    • диспрозии
    • эрбий
    • европий
    • гадолиний
    • гольмий
    • лантан
    • лютеций
    • неодим
    • празеодим
    • самарий
    • скандий
    • тербий
    • тулий
    • итербий
    • иттрий
  • Прочие химические элементы и минералы
    • барит
    • фтор
    • плавиковый шпат
    • родитель
    • рутений
    • теллур
    • природный газ
    • нефть

Речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот список может быть расширен, но только по взаимному согласию сторон.

Полный текст проекта соглашения США и Украины о полезных ископаемых:

Соглашение, напомним, было подписан 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!