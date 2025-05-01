Военная помощь и 57 минералов: нардеп показал соглашение о полезных ископаемых Украины и США. Полный текст

В Украине опубликовали документ о полезных ископаемых и создании совместного с США инвестиционного фонда, который, вероятно, и был подписан в ночь на 1 мая. Документ, который должен быть ратифицирован Верховной Радой, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – она может стать американским взносом в фонд.

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Текст проекта соглашения опубликовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Ранее в правительстве обещали "максимально публично" представить документ, чтобы "снять все вопросы и прекратить распространение дезинформации", однако официально он еще не был обнародован.

Проект соглашения содержит 9 страниц в том формате, в котором его опубликовал нардеп. В то же время предварительный вариант, который готовился по инициативе США в марте был более чем на 90 страниц. Нужно понимать, что это только первый документ из трех. После его ратификации последуют договор между DFC и Агентством Украины и техническая часть касательно работы фонда.

В документе при этом есть конкретный перечень полезных ископаемых – общий для тех, рента из которых будет пополнять фонд, и тех, в добычу которых будет право вкладываться этот фонд). Речь идет о таких ресурсах:

Металлы (основные и цветные) : алюминий сурьма мышьяк бериллий висмут хром кобальт медь галлий германий золото гафний индий иридий литий магний марганец никель ниобий палладий платина титан

: Редкоземельные элементы (REEs) церий цезий диспрозии эрбий европий гадолиний гольмий лантан лютеций неодим празеодим самарий скандий тербий тулий итербий иттрий

Прочие химические элементы и минералы барит фтор плавиковый шпат родитель рутений теллур природный газ нефть



Речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. Этот список может быть расширен, но только по взаимному согласию сторон.

Полный текст проекта соглашения США и Украины о полезных ископаемых:

Соглашение, напомним, было подписан 1 мая в США. С украинской стороны соглашение о полезных ископаемых с США подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, торговый представитель Украины Тарас Качка также заявил, что в соглашении о полезных ископаемых четко отмечено, что Украина сохраняет свой суверенитет над ресурсами, а все решения по добыче принимаются исключительно правительством Украины.

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