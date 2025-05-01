Зеленский ввел в действие новые санкции: в списке – Арестович

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украиины. В "черный" список среди прочих попали бывший советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, сын бывшего премьер-министра Николая Азарова Алексей и блогер Мирослав Олешко.

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Об этом говорится в указах №267/2025, №268/2025, №269/2025, опубликованных 1 мая на сайте Офиса президента. В решении СНБО, одобренном Зеленским, отмечено, что предложения по санкциям были внесены Службой безопасности Украины.

Кто попал под санкции СНБО

В санкционный список, в частности, попал бывший советник руководителя ОП Алексей Арестович. В отношении него применены такие ограничительные меры, как лишение государственных наград, блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за границу и ряд других.

Также санкции введены против таких лиц:

– блогер Мирослав Олешко, который, по данным СБУ, незаконно уехал из Украины и дискредитирует призыв в ВСУ;

– политолог Константин Бондаренко, сотрудничающий с пропагандистским российским изданием Украина.ру;

– бывший глава запрещенной партии "Держава" Дмитрий Василец;

– политексперт по телеканалам Виктора Медведчука Александр Скубченко;

– глава прокремлевского объединения "Слобожанская сечь" Павел Онищенко ;

– российский пропагандист, "военкор" Станислав Бернвальд;

– российская пропагандистка и Z-блогер Анастасия Кашеварова;

– сын экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Алексей Азаров;

– глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Также санкции применены по ряду российских предприятий, среди которых - Новолипецкий металлургический комбинат, "Новатек", "Арктик СПГ".

Как сообщал OBOZ.UA, в Сенате США поддержали законопроект, предусматривающий 500% пошлины для стран, покупающих нефть, газ или уран у РФ, если диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры. Документ также включает в себя новые санкции против Москвы и уже получил широкую поддержку среди американских законодателей.

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