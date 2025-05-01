В Евросоюзе отреагировали на соглашение о недрах: будет ли это мешать вступлению Украины в ЕС

ЕС (Европейский Союз) официально одобряет подписание соглашения о недрах между Украиной и США и отмечает, что оно не противоречит евроинтеграционному курсу страны. Напротив, соглашение укрепляет экономическое сотрудничество и поддерживает путь Украины к полноправному членству в Европейском Союзе.

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Об этом спикер Европейской комиссии сообщил в комментарии " Общественному ". Брюссель не только одобрительно встретил создание Инвестиционного фонда реконструкции, но и заверил, что это сотрудничество не только не противоречит евроинтеграции Украины, но и способствует ему.

"Комиссия приветствует обязательство Соединенных Штатов инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину", - отметил представитель Еврокомиссии. В ЕС отметили, что документ содержит специальные положения, призванные обеспечить соблюдение всех обязательств Украины перед ЕС. Это включает и соответствие условиям Соглашения об ассоциации и согласованность с принципами Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA).

Такая структура соглашения исключает любые юридические или политические конфликты на пути членства в ЕС. "Это не только инвестиционная инициатива, это еще один шаг в направлении интеграции украинской экономики в Единый рынок ЕС", – заявили в Комиссии.

Соглашение признает евроинтеграционный курс Украины как один из основных элементов ее суверенитета и безопасности. Это важный аспект, поскольку Брюссель четко отстаивает позицию, что восстановление и реконструкция Украины должны происходить в соответствии со стандартами и принципами, которые разделяет ЕС. В ночь на 1 мая было подписано соглашение о создании инвестиционного фонда реконструкции. Основные принципы:

полная собственность на недра остается за Украиной: государство определяет, где и что добывать;

фонд создается в формате 50/50: ни одна сторона не будет иметь контроль, решения принимаются совместно;

ни одна сторона не будет иметь контроль, решения принимаются совместно; никаких долгов: финансовая модель не создает обязательств Украины перед США;

финансовая модель не создает обязательств Украины перед США; налоговые льготы: доход и взносы в Фонд не облагаются налогом;

доход и взносы в Фонд не облагаются налогом; реализация через законодательные изменения: необходимы только точечные изменения в Бюджетный кодекс.

Фонд будет инвестировать исключительно в украинские проекты: в добычу критических полезных ископаемых, развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий. США будут также привлекать партнерские фонды и компании из ЕС и других стран, поддерживающих Украину.

Еврокомиссия подчеркнула, что соглашение полностью согласовывается с политическими и экономическими рамками заявки Украины на вступление в ЕС. "Мы совместно должны обеспечить, чтобы реконструкция Украины была успешной, справедливой и стабильной", - отметили в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, благодаря т.н. договора о недрах с Украиной Соединенные Штаты в теории могут получить " намного больше, чем 350 миллиардов долларов ", заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал, что настаивал на подписании документа, "чтобы не выглядеть дураком".

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