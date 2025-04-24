'Россия хочет завершить войну': Трамп подтвердил, что встретится с Путиным

Между командами Соединенных Штатов и страны-агрессора России идет подготовительная работа по организации встречи американского президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. Где именно и когда будет встреча, пока неизвестно.

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Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Позже сам Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, подтвердил указанную информацию.

Напомним, что по словам Пескова, "встреча Трампа и Путина должна быть продуктивной, и сейчас ведется подготовительная работа"; спикер российского диктатора также отметил, что "Путин уважает Трампа".

Сам Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что встретится с Путиным, и уточнил, что "вероятно, не в Саудовской Аравии, но вскоре после этого".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт утверждала, что Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая. Трамп подтвердил указанные визиты в страны, таким образом, вероятно, он планирует встречу с Путиным "вскоре" после 16 мая.

Отдельно американский лидер добавил, что во время его визита в Рим на похороны Папы Римского Франциска будет много встреч и, возможно, там он встретится с украинским президентом.

"Я не знаю, поедет ли (Зеленский) на похороны папы Римского, но надеюсь, что он разберется с этим делом", – отметил Трамп.

Президент США добавил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "гораздо сложнее иметь дело", чем он думал ранее. Однако он будет "иметь дело" с украинцем.

"Я думаю, что у нас есть соглашение с Россией, мы должны договориться с Зеленским. Россия готова завершить войну. Надеюсь, Зеленский решит эту проблему", – сказал Трамп.

На вопрос о возможности признания Крыма российским Трамп не ответил, сказав, что ему "все равно".

"Я просто хочу, чтобы война кончилась. Мне все равно. Итак, если они оба (Зеленский и Путин) довольны, они оба подписывают соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я просто хочу заключить соглашение", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале считалось, что Дональд Трамп "в скором времени" встретится с российским диктатором, причем именно в Саудовской Аравии. Эксперты полагали, что договоренности о проведении прямых переговоров Трампа и Путина достигнут переговорщики в Эр-Рияде.

Однако позже в Кремле заявили, что пока не видят необходимости такой встречи.

Недавно Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может быть подписано уже на этой неделе. Об этом он говорил на пасхальном мероприятии в Белом доме, которое состоялось 21 апреля.

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