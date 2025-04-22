Зеленский посетит похороны Папы Римского и готов встретиться с Трампом в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить похороны Папы Римского Франциска. Украинский лидер также выразил готовность встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.

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Об этом Владимир Зеленский рассказал во время брифинга 22 апреля. Как стало известно OBOZ.UA от источников, президент Владимир Зеленский готовится к поездке в Рим, как только будет известна дата погребения понтифика.

Во время брифинга, отвечая на вопрос, запланирована ли у украинского президента встреча в Ватикане с лидером США, сам Зеленский ответил, что "всегда готов встречаться с партнерами из Соединенных Штатов".

Он также добавил: если США выйдет из переговорного процесса, это будет "потерей стратегического партнера", потому что "Америка – это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, о жизни".

Официально о визите главы украинского государства в Ватикан и о встрече с американским президентом пока не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, папа Франциск скончался в Ватикане 21 апреля в возрасте 88 лет после инсульта, комы и сердечной недостаточности. Известно, что он распорядился похоронить его не в Ватикане, как всех понтификов.

Обряд прощания состоится именно в Ватикане, это произойдет 26 апреля. Но могилу Франциска, по его завещанию, подготовили в Санта-Мария-Маджори – одной из папских базилик на Эсквилинском холме в Риме.

Там умершего понтифика и похоронят.

На церемонию прощания уже пообещал прибыть президент США Дональд Трамп вместе с первой леди. Также известно, что на похороны прибудут президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон, и президент Польши Анджей Дуда.

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