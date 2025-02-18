Встреча Трампа и Путина может состояться в Саудовской Аравии уже на следующей неделе – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе. Площадкой для такой встречи, вероятно, станет Саудовская Аравия.

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Договоренности о проведении переговоров Трампа и Путина могут быть достигнуты 18 февраля в Эр-Рияде, где в этот день проходят первые за долгое время переговоры между США и Россией. Об этом пишет Bloomberg.

Издание опубликовало материал, посвященный первому раунду переговоров между США и РФ по поводу войны в Украине, на которую Штаты не пригласили представителей ни официального Киева, ни Европейского Союза. Местом встречи стала столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Там уже совсем скоро может состояться и личная встреча Трампа с Путиным.

"Переговоры в Эр-Рияде состоялись после знакового телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе, во время которой он изменил ключевые позиции США по конфликту. Они могут проложить путь к саммиту двух лидеров уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.

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