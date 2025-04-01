Будет встреча с Путиным? В Белом доме анонсировали визит Трампа в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в мае запланировал визит в Саудовскую Аравию. Пока не известно, какие мероприятия с участием американского главы запланированы, но именно в Саудовской Аравии представители Вашингтона ранее встречались с делегациями Украины, а потом и России.

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Анонс на брифинге 1 апреля сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Журналистка спросила у нее о том, когда и куда президент Соединенных Штатов может совершить первый в этом сроке заграничный визит.

Сотрудница медиа также попыталась уточнить, планирует ли Трамп перед такой поездкой сначала добиться завершения огня в Украине и Газе.

"Президент в мае отправится в Саудовскую Аравию. Что касается конкретных дат и подробностей – мы предоставим их вам как только сможем. Я знаю, что наши команды работают над деталями этой поездки", – сказала на это Ливитт.

"И опять же, что касается прекращения огня. Президент дал четко понять, что он хочет видеть в России и Украине, и его команда продолжает работать над этим каждый день", – добавила она, завершив свой ответ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Саудовской Аравии, в городах Эр-Рияд и Джидда, проходили отдельные переговоры США с Украиной и Россией в рамках мирного плана Трампа. В этих встречах участвовали высокопоставленные лица, но не лидеры стран.

– 31 марта в Белом доме заявили, что Дональд Трамп прилагает "невероятные усилия" для того, чтобы положить конец войне в Украине. И он недоволен тем, как Киев и Москва комментируют этот процесс каждый со своей стороны.

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