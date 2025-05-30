'Российская пощечина всем, кто выступает за мир': Сибига раскритиковал слова Небензи в Совете Безопасности ООН

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН 30 мая представитель страны-агрессора России Сергей Небензя снова обвинил Украину в якобы нежелании закончить войну. В то же время он подчеркнул, что его страна готова продолжать боевые действия "столько, сколько потребуется".

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Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал заявление Небензи "пощечиной всем, кто выступает за мир". Он также призвал мировое сообщество проявить реакцию на такие заявления России.

"Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует высокие форумы для высказывания своей воинственной риторики. Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", – отметил глава украинской дипломатии.

Он подчеркнул, что Украина требует ответа на "дерзкие заявления России, которые подрывают мирный процесс".

"Мы настаиваем на усилении давления на Москву уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка. Поэтому время говорить с ними языком санкций и усилением поддержки Украины", – добавил Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, всего три дня назад Россия в ООН называла другого "виновника" того, что РФ продолжает полномасштабную агрессию против Украины. Оказывается, в этом виновата не Москва, которая развязала войну и пытается оккупировать территорию соседнего государства, а Европа. Правда, тогда об этом говорил не Небензя, а его заместитель Дмитрий Полянский.

Страна-террористка Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. В частности, российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

Меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будут осуществлять международные партнеры.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что Вашингтон получил меморандум Украины, но все еще ждет российского. Меморандум Украины охватывает 22 условия, которые в США охарактеризовали как "довольно хорошие" и "разумные".

Сегодня представитель российского диктатора Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским и Трампом, однако якобы только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и РФ.

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