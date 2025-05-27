В России нашли 'виновного' в продолжении войны в Украине и запросили заседание Совбеза ООН: циничное заявление

В России нашли "виновника" того, что РФ продолжает полномасштабную агрессию против Украины. Оказывается, в этом виновна не Москва, развязавшая войну и пытающаяся оккупировать территорию соседнего государства, а Европа.

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Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Под предлогом "попыток ЕС помешать мирному урегулированию конфликта" Кремль запросил заседание Совета безопасности ООН.

Кремлевские СМИ 27 мая растиражировали заявление Полянского о том, что Москва "запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток ЕС помешать мирному урегулированию конфликта на Украине". Оно, считают в РФ, может быть назначено на 30 мая.

Полянский назвал запрос РФ на проведение заседания СБ ООН "зеркальным ответом" Москвы на аналогичный запрос со стороны Евросоюза. Инициированное по просьбе ЕС заседание Совбеза ООН состоится 29 мая, оно будет посвящено гуманитарной ситуации в Украине и продолжению жестоких российских атак на украинские города.

По версии государства-агрессора, виновна в том, что российско-украинская война продолжается, вовсе не начавшая и ведущая ее Москва – а Европа, поддерживающая жертву агрессии, Украину, и пытающаяся призвать Россию к ответу за нападение.

"Им (Евросоюзу. – Ред) важно поддерживать украинскую тему "на плаву" в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью", — цитирует роспропаганда циничное заявление Полянского.

Напомним, ранее стало известно, что в России заговорили о "сроках прекращения огня" в Украине. Условия для него Москва пропишет в готовящемся "меморандуме", там также будут изложены требования РФ к Украине в рамках "мирных переговоров". Работа над документом, по словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, активно идет.

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