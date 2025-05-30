В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Зеленским и Трампом

В Кремле сделали новое заявление по поводу личной встречи российского диктатора Владимира Путина с президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом. Такие контакты "на высшем уровне" в Москве назвали "востребованными", и Путин якобы выступает "принципиально за" их реализацию, однако выдвигает условие.

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На личную встречу российский диктатор якобы согласится только после "достижения результата на переговорах делегаций" Украины и России. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова 30 мая начали сообщать российские пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, Путин в целом не против встретиться с Зеленским и Трампом лично. Однако Кремль, как всегда, выдвигает свои условия.

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он – за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", – выдал Песков.

Он также заявил, что Москва хочет обсуждения украинского и российского проектов меморандумов в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом Кремль выступает категорически против обнародования содержания российского меморандума.

"Разумеется, ничего обнародоваться не будет, это не может [быть] обнародовано. Оба проекта меморандумов – и российский, и украинский, – как мы надеемся, будут обсуждаться на втором ранде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле", – сказал Песков.

Он добавил, что Москва якобы признает, что "будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами", но "в Стамбуле будут переговоры именно между Россией и Украиной". Очевидно, такова реакция Москвы на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что США, Франция, Германия и Великобритания присоединятся к мирным переговорам Украины и РФ в Стамбуле на уровне советников по вопросам безопасности.

Упомянул Песков и о претензиях Москвы к НАТО. Российский диктатор, по его словам, "последовательно доводит до своих собеседников, в том числе в США, позицию Москвы по нерасширению НАТО на восток" и крайне рад тому, что "обеспокоенности России по расширению НАТО находят понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли".

Напомним, ранее в этот день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига вновь заявил, что Украина ждет от России "меморандум" ко второму раунду переговоров: его, вопреки уверениям Путина во время последнего телефонного разговора с Трампом, до сих пор не получили ни Киев, ни Вашингтон.

В России же ранее назвали "неконструктивными" требования Украины передать текст "меморандума", несмотря на то, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал россиянам украинский меморандум еще 28 мая.

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