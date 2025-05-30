Даже если Россия не представит свой 'меморандум': Келлог заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров. Видео

Украине не стоит отказываться от переговоров со страной-террористкой Россией, даже если та не предоставит свой "меморандум" с предложениями о прекращении огня и завершении войны до встречи в Стамбуле 2 июня. Киеву следует продемонстрировать всю серьезность своих намерений в вопросе перемирия.

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Об этом в интервью ABC News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог. Он также отметил, что недавно имел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Во время интервью американского политика спросили, может ли Украина отказаться от участия в очередном раунде переговоров с Россией в Стамбуле, если до сих пор не получит предложений от российской стороны.

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их (украинскую сторону. – Ред.) предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", – заявил Келлог.

Он также добавил, что первоочередной задачей на сегодня является мир и прекращение убийств.

Напомним, ранее Келлог заявлял, что Дональду Трампу стоит продолжать прилагать усилия в переговорах по окончанию войны в Украине. Поскольку только ему под силу урегулировать вопрос перемирия, несмотря на то, что это будет достаточно сложно.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог отмечал, что на Россию необходимо осуществлять постоянное дипломатическое давление, потому что Вашингтон получил перечень условий по мирному урегулированию войны только со стороны Украины. В то же время страна-агрессор до сих пор не предоставила соответствующего документа.

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