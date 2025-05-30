Прекращение огня на суше, в море и воздухе: в NYT раскрыли пункты меморандума Украины, который был передан России и США

Меморандум с условиями завершения войны, который Украина передала России и США, включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе. Предполагается, что мониторинг будет осуществляться международными партнерами.

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Об этом сообщает американская газета The New York Times, ссылаясь на источник среди высокопоставленных украинских чиновников. Как говорится в статье, нынешние "дипломатические танцы" усилили сомнения относительно того, состоятся ли новые переговоры Киева и Москвы и смогут ли они привести к какому-либо значимому прогрессу.

На пресс-конференции 30 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил вместе с турецким коллегой Хаканом Фиданом, который заявил, что его страна готова провести новый раунд переговоров, назвав их "возможными". Однако он не назвал дату.

Кит Келлог, спецпосланник президента США Дональда Трампа, подтвердил, что Вашингтон получил меморандум Украины, но все еще ждет российского.

Тем не менее, он призвал Киев не отказываться от переговоров, даже если РФ не представит свой меморандум заранее.

По словам Келлога, меморандум Украины включает 22 условия, которые он охарактеризовал как "довольно хорошие" и "разумные".

Высокопоставленный украинский чиновник анонимно сообщил журналистам, что документ Киева включает положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, при этом мониторинг должен осуществляться международными партнерами.

Больше деталей о содержании документа не приводится.

Как известно, Россия еще не предоставила проект своего "меморандума".

Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил росСМИ, что РФ не будет его публиковать.

По его словам, Москва ждет, что Киев также представит свою версию документа на встрече.

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