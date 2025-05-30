'Россия до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня': Зеленский обсудил с главой МИД Турции следующую встречу в Стамбуле

Страна-террорист Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. В частности, российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

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Об этом, по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, сообщили на сайте Офиса президента и Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Гарант поблагодарил турецкую сторону за поддержку и четкую позицию относительно территориальной целостности Украины.

"Сегодня встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Поблагодарил Турцию и Президента Эрдогана за поддержку наших усилий для справедливого и прочного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей", – говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ключевым приоритетом для нашего государства является возвращение украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия. Также, стороны обсудили совместные дипломатические усилия.

"Обсудили дипломатические усилия – наши и партнеров. Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000. Украина не получала от них никаких документов. Турция также", – написал президент.

Он убежден: чтобы встреча имела реальное содержание, важно четко понимать ее повестку дня и тщательно подготовиться к переговорам. Однако, Россия сейчас прилагает усилия, чтобы сорвать потенциальную производительность следующей встречи.

"Ценим всю нашу работу с Турцией ради того, чтобы дипломатия сработала. Благодарны за четкую турецкую позицию – последовательную и полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – резюмировал Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Украину 29 мая. Его визит в нашу страну длился два дня. Накануне, Фидан был в Москве, где встретился с диктатором Владимиром Путиным, а также с главным переговорщиком от России Владимиром Мединским.

Как сообщал OBOZ.UA, на пресс-конференции с главой украинского МИД Андреем Сибигой в Киеве 30 мая, Хакан Фидан заявил, что на данный момент единогласного принятия решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. По его словам, у всех участников различаются видение и подходы в соответствующем вопросе.

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