В одной из стран ЕС беженцам из Украины массово отказывают в бесплатных языковых курсах: в чём причина
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Украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в зачислении на бесплатные курсы чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским союзом.
Об этом сообщает Czechia Online. Тем не менее эксперты советуют следовать ряду рекомендаций, чтобы повысить свои шансы на прохождение бесплатного обучения.
Что изменилось
Из-за нехватки финансирования государственная поддержка стала более избирательной. Теперь при рассмотрении каждой заявки Управление труда оценивает перспективы трудоустройства и потребности чешского рынка труда.
Главным критерием отбора является не желание выучить язык для повседневной жизни, а то, насколько курс поможет человеку быстрее найти работу или развиваться в своей профессии. Кроме того, введены и другие изменения:
- государство отныне оплачивает только один языковой курс для одного человека;
- финансирование изучения чешского языка на базовом уровне А1 полностью прекращено;
- государственную поддержку получают преимущественно курсы средних уровней – А2 и В1;
- предпочтение отдается кандидатам, которые работают или планируют работать в сферах, где наблюдается нехватка кадров;
- подавать заявки на финансирование могут как безработные, так и уже трудоустроенные лица, стремящиеся сменить профессию или повысить свою квалификацию.
Как повысить шансы на одобрение заявки
Специалисты советуют максимально обосновать профессиональную необходимость обучения. Для этого в заявлении следует:
- объяснить, что знание чешского языка необходимо именно для работы, карьерного роста или подтверждения квалификации, а не для повседневной интеграции;
- предоставить подтвержденную нострификацию украинского диплома;
- приложить рекомендательное письмо от работодателя;
- предоставить доказательства того, что после обучения вы сможете работать по специальности, которая востребована в Чехии;
Следует помнить: отрицательное решение Министерства труда не означает, что вы лишились возможности учиться, поскольку в Чехии продолжают действовать другие бесплатные языковые программы, финансируемые независимо от Министерства труда. Например, альтернативное обучение предлагается при университетах, в интеграционных центрах и общественных организациях.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Германии фактически приостановлен набор на новые языковые курсы для мигрантов, хотя Закон о проживании предоставляет украинцам право их посещать. Это может создать для беженцев препятствия в интеграции.
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