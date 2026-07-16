В одной из стран ЕС беженцам из Украины массово отказывают в бесплатных языковых курсах: в чём причина

Украинские беженцы в Чехии стали чаще получать отказы в зачислении на бесплатные курсы чешского языка в местном центре занятости – Управлении труда. Причиной стали высокий спрос и сокращение бюджетов программ, финансируемых Европейским союзом.

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Об этом сообщает Czechia Online. Тем не менее эксперты советуют следовать ряду рекомендаций, чтобы повысить свои шансы на прохождение бесплатного обучения.

Что изменилось

Из-за нехватки финансирования государственная поддержка стала более избирательной. Теперь при рассмотрении каждой заявки Управление труда оценивает перспективы трудоустройства и потребности чешского рынка труда.

Главным критерием отбора является не желание выучить язык для повседневной жизни, а то, насколько курс поможет человеку быстрее найти работу или развиваться в своей профессии. Кроме того, введены и другие изменения:

государство отныне оплачивает только один языковой курс для одного человека;

для одного человека; финансирование изучения чешского языка на базовом уровне А1 полностью прекращено ;

; государственную поддержку получают преимущественно курсы средних уровней – А2 и В1;

предпочтение отдается кандидатам, которые работают или планируют работать в сферах, где наблюдается нехватка кадров;

или планируют работать в сферах, где наблюдается нехватка кадров; подавать заявки на финансирование могут как безработные, так и уже трудоустроенные лица, стремящиеся сменить профессию или повысить свою квалификацию.

Как повысить шансы на одобрение заявки

Специалисты советуют максимально обосновать профессиональную необходимость обучения. Для этого в заявлении следует:

объяснить, что знание чешского языка необходимо именно для работы , карьерного роста или подтверждения квалификации, а не для повседневной интеграции;

, карьерного роста или подтверждения квалификации, а не для повседневной интеграции; предоставить подтвержденную нострификацию украинского диплома ;

; приложить рекомендательное письмо от работодателя ;

; предоставить доказательства того, что после обучения вы сможете работать по специальности, которая востребована в Чехии;

Следует помнить: отрицательное решение Министерства труда не означает, что вы лишились возможности учиться, поскольку в Чехии продолжают действовать другие бесплатные языковые программы, финансируемые независимо от Министерства труда. Например, альтернативное обучение предлагается при университетах, в интеграционных центрах и общественных организациях.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Германии фактически приостановлен набор на новые языковые курсы для мигрантов, хотя Закон о проживании предоставляет украинцам право их посещать. Это может создать для беженцев препятствия в интеграции.

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