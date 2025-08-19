'Рассчитываем финализировать соглашение': Рубио заверил, что Путин согласился встретиться с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин принял предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сейчас Вашингтон работает над организацией будущих переговоров между главами России и Украины.

Видео дня

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News. Он надеется, что во время встречи удастся достичь соглашения об окончании войны.

Что сказал Рубио

"Если все пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет уже встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы рассчитываем финализировать соглашение. Это обсуждалось сегодня – как дойти до этой точки", – отметил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что согласие российского диктатора провести переговоры с Зеленским является значительным прогрессом.

"Но уже сам факт, что Путин говорит: "Хорошо, я встречусь с Зеленским" – это большое дело", – сказал американский политик.

Рубио добавил, что Дональд Трамп "ненавидит войну", поскольку придерживается мнения, что это пустая трата денег и человеческих жизней, поэтому он прилагает все усилия, чтобы прекратить убийства и достичь мира.

Что предшествовало

В понедельник, 18 августа, Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

Сразу же после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент Дональд Трамп позвонил в Кремль. По завершению разговора с Путиным Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Зеленский заявил, что встречи между Украиной и РФ, а также трехсторонняя встреча Украина–Россия–США должны состояться без всяких условий. Гарант отметил, что речь не идет даже о прекращении огня на время переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!