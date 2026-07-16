Комбинированный удар по "смертономике" путина. Силы обороны Украины наносят системные удары по военно-экономической инфраструктуре противника. В результате вся экономика "недоимперии" приближается к краю пропасти. Топливный кризис накрывает россию – и это только начало. Пик потребления нефтепродуктов в "болотах" приходится на август и сентябрь. В идеале именно в это время стоило бы нанести по российской экономике комбинированный удар, совместив атаки украинских дронов с новыми экономическими санкциями наших международных партнеров.

Видео дня

К сожалению, мы видим, что из-за бюрократических процедур и конфликтов интересов ЕС затягивает с утверждением 21-го пакета санкций. В то же время из-за океана поступают хорошие новости. Как сообщает агентство Reuters, в Сенате США появилась обновленная версия законопроекта о санкциях против рф, которая предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа.

Шансы на его принятие оцениваются как "достаточно высокие". Если это произойдет, мы получим именно тот "комбинированный удар" по противнику. Так какая же экономическая "взрывчатка" заложена в этом документе?

Президент США получит инструмент для введения пошлин до 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей, прежде всего Китая и Индии. Можно предположить, что такие меры не перекроют полностью экспорт российской нефти, однако позволят существенно сократить товарооборот между россией и ее партнерами. Кстати, речь идет не только о Китае и Индии.

Сегодня крупнейшими покупателями российского "черного золота" являются Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, а российского газа – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. В то же время законопроект предусматривает смягчение мер для стран, которые импортируют менее 15% потребляемого ими природного газа из россии и предпринимают существенные шаги по сокращению этой зависимости.

У этого законопроекта долгая история. Он появился ещё весной 2025 года и получил название законопроекта о "драконовских санкциях" против россии. В первоначальной редакции документа предлагалось ввести пошлины в размере 500% в отношении всех торговых партнеров рф. Авторами инициативы были демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм.

Великий друг Украины Линдси Грэм внезапно скончался несколько дней назад. На протяжении нескольких лет поддержка Украины была делом его жизни. Он неоднократно посещал нашу страну, разрабатывал и лоббировал санкционное законодательство против России. На этом пути ему приходилось проявлять гибкость, порой даже идти на компромиссы с администрацией Дональда Трампа. Наконец его законопроект приблизился к финальной стадии – в несколько сокращенном виде, но все же приблизился.

Принятие законопроекта Грэма и Блюменталя станет важным и символическим событием как для украинцев, так и для американцев. Хочется верить, что эта законодательная инициатива будет воплощена в жизнь и увековечит память о выдающемся американце. Если же в течение ближайших месяца-двух "проснутся" и европейцы и утвердят 21-й пакет санкций, то экономика врага с большой вероятностью может рухнуть уже в этом году.

Собственно, мы и так уже подтолкнули недоимперию к краю пропасти. У нас нет сомнений, что крах российской смертономики – лишь вопрос времени. Но ужесточение международных санкций способно существенно ускорить поражение этого монстра. Украина имеет полное право рассчитывать на поддержку партнеров, ведь мы не только отстаиваем право жить на своей земле, но и защищаем европейскую цивилизацию от российских варваров.

Победа будет за нами. Слава Украине!