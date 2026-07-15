Зеленский представил Раде кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра

В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление о назначении нового премьер-министра. Речь идет о кандидатуре председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

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Парламент рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.