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Зеленский представил Раде кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра

Катя Поплюйко
Новости политики
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В настоящее время Корецкий является председателем правления НАК 'Нафтогаз Украины'
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В среду, 15 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление о назначении нового премьер-министра. Речь идет о кандидатуре председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Парламент рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

УкраинаполитикаВерховная Рада УкраиныСергей КорецкийВладимир Зеленский
Редакционная политика