Свириденко готовится покинуть пост премьер-министра: Зеленский анонсировал масштабное обновление правительства

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перестановках в Кабинете министров и предложил премьер-министру Юлии Свириденко перейти с должности премьер-министра на новую важную должность, связанную с работой с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые изменения еще предстоит провести с участием парламента. В частности, после того как она покинет пост, будет обновлено все правительство.

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О соответствующем решении говорится в публикации президента. По словам главы государства, он уже обсудил будущие кадровые решения со Свириденко и предложил ей возглавить другое важное направление работы.

Речь идет об отношениях Украины с одним из ключевых международных партнеров. В то же время конкретную новую должность Свириденко пока не назвали.

Какую должность возглавит Свириденко и кто её заменит

Однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), она, вероятно, займет должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки (США). В частности, он отметил, что на пост премьер-министра Украины уже рассматривается несколько кандидатов. Срединих:

Сергей Корецкий – председатель правления "Нафтогаза" и директор "Укрнафты";

Денис Шмыгаль – министр энергетики;

Михаил Федоров — министр обороны;

Игорь Терехов — мэр Харькова.

Железняк также подчеркнул, что на этой пленарной неделе, 13-14 июля, точно состоится увольнение Свириденко, а это означает, что все правительство уходит в отставку и становится "исполняющим обязанности". Также временно эту должность займет Денис Шмыгаль в качестве первого вице-премьер-министра.

Президент заявил, что Украина меняет свою политическую стратегию. В частности, за каждое приоритетное направление внешней политики должен отвечать конкретный человек, обладающий соответствующим опытом и возможностью обеспечить практическую реализацию договоренностей, достигнутых на уровне лидеров государств.

"Мы пришли к выводу, что для перемен необходимо обновление Кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером", — заявил Зеленский.

Как долго Юлия Свириденко возглавляла правительство

Юлия Свириденко была назначена премьер-министром Украины 17 июля 2025 года соответствующим постановлением Верховной Рады. Таким образом, по состоянию на 12 июля 2026 года она возглавляет Кабинет министров почти год – около 12 месяцев.

До перехода на должность главы правительства Свириденко почти четыре года работала первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. На эту должность Верховная Рада назначила её 4 ноября 2021 года, а покинула она её в июле 2025 года после формирования нового состава Кабмина.

Глава государства добавил, что рассчитывает совместно с парламентариями провести соответствующие кадровые изменения в украинском правительстве. Кадровые решения ожидаются и в других государственных структурах. Зеленский прямо сообщил о предстоящих изменениях среди руководителей правоохранительных органов, однако конкретных фамилий и должностей пока не назвал.

Необходимость обновления власти президент объяснил новыми внутренними вызовами. В частности, значительного усиления, по его словам, требует работа в прифронтовых и приграничных областях, которые регулярно подвергаются российским атакам.

Отдельным приоритетом для обновленного правительства должна стать подготовка Украины к следующей зиме. Президент подчеркнул, что государство должно быть готово ко всем возможным угрозам. Кроме того, Зеленский ожидает ускорения трансформации государственных компаний, от работы которых в значительной степени зависит устойчивость страны.

Особого внимания также потребуют договоренности с международными партнерами в сфере восстановления Украины. Именно для реализации этих и других задач президент считает необходимыми кадровые изменения в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабинет министров Украины принял решение об открытии дисциплинарного производства в отношении главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктора Смаля. На время проведения служебного расследования чиновника отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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