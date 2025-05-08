Путину и Си это выгодно: Бессмертный намекнул на китайско-российский след в обострении отношений между Индией и Пакистаном

Конфликт Индии и Пакистана может быть выгодным для экономики Китая. Кроме того, украинский дипломат и политик Роман Бессмертный видит в этом "российский след".

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Ситуацию он оценил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Примечательно, что обострение на индо-пакистанской границе началось на фоне торговой войны, высоких пошлин США и заявлений многих мировых компаний о возможном переносе производства из территории КНР в Индию.

Бессмертный напомнил, что даже корпорация Apple не исключила, что 20-30% ее производственных мощностей "переедут" в Индию из Китая.

"К слову, проблемы начались уже полтора месяца назад, когда одно из предприятий в Индии сгорело. Надо понимать, что здесь без китайского влияния не обошлось", – уверен дипломат.

Также, по его мнению, "оттуда идет" и террористический акт в Кашмире 22 апреля 2025 года.

"Потому что на самом деле за время пребывания на посту премьер-министра [Нарендре] Моди ситуацию удалось стабилизировать, и территория, подвластная Индии, стала лидером туристического бизнеса в стране вообще. Очевидно, что за этим террористическим актом стояли те силы, которые хотели сорвать процесс стабилизации в этом регионе", – поделился размышлениями украинский политик.

Он сказал, что не видит мотивов поднимать градус напряжения у Индии и Пакистана. Мол, обе страны сейчас "на стадии равноудаленности" и занимаются выстраиванием отношений с Соединенными Штатами.

"На кой черт в этой ситуации надо было Исламабаду или Нью-Дели раскручивать эту ситуацию? Ведь все прекрасно понимали, что это приведет, в конце концов, к тому, что отразится на отношениях с Вашингтоном.

Поэтому да, китайский след здесь просматривается достаточно ощутимо, как, собственно, и российский. Ведь [Владимиру] Путину сегодня очень выгодно, чтобы в мире появился еще одних конфликт высокой интенсивности. Во-первых, это отвлекает внимание мирового сообщества от его агрессии против Украины, а во-вторых, он сразу же предлагает свои "миротворческие услуги". Поэтому Москва также более чем может быть бенефициаром будущего конфликта между Индией и Пакистаном", – подытожил Бессмертный.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур" и нанесла удары по территории Пакистана (заявлялось, что целью были объекты террористов, а не военная инфраструктура).

– Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами; обе заявили о жертвах среди гражданских.

– Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта. Президент США Дональд Трамп назвал боевые действия "позором" и выразил надежду на "очень быстрое" завершение эскалации. МИД Украины также призвал Исламабад и Нью-Дели быть сдержанными и пытаться решить ситуацию дипломатическим путем.

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