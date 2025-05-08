Си приехал к Путину за особым "подарком", а также пересмотреть "планы" Кремля. Интервью с Бессмертным

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался по поводу инициатив российского диктатора Владимира Путина. На этот раз американский лидер отметил, что объявленное Москвой перемирие "не звучит как нечто значительное", однако "это очень много", по сравнению с тем, "с чего мы начинали. Трамп вынужден выдавать несуществующее "перемирие" Путина за то, что Россия делает еще какие-то шаги на встречу Соединенным Штатом.

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Пока президент США все еще делает вид, что Путин к нему прислушивается, российский диктатор несколько дней будет иметь переговоры с лидером Китая – Си Цзиньпинем, многодневный визит которого в Москву начался 7 мая. Для Си это возможность узнать насколько Москва все еще в общем "окопе" с Пекином, однако его присутствие рядом с Путиным на Красной площади неизбежно напомнит миру о поддержке Китаем войны России в Украине, которая длится уже более трех лет, унесла жизни сотен тысяч людей и подорвала безопасность в Европе.

Кажется, не обходится без Путина и Си и нынешнее масштабное обострение между Индией и Пакистаном. Накануне эти страны обменялись болезненными военными ударами и не собираются останавливаться.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Верховная Рада сегодня, 8 мая, попытается ратифицировать соглашение о полезных ископаемых с США. Американский министр финансов Скотт Бессент, считает, что Дональд Трамп планировал использовать ресурсное соглашение с Украиной как инструмент влияния на российское руководство во время переговоров. На ваш взгляд, это соглашение увеличивает шансы на мирное урегулирование или хотя бы изменение позиции нынешней администрации к Украине? Ведь если США действительно хотят осваивать украинские ресурсы, им придется либо гарантировать безопасность своими силами, либо достичь хотя бы частичной стабилизации – пусть через замораживание войны.

– Если взять США, то Трамп, госсекретарь США Рубио и Бессент видят совершенно разную цель этого шага. После подписания соглашения, еще до его ратификации, Трамп снова вернулся к разговору о том, что это позволит вернуть 350 миллиардов, которые "отдал" Джо Байден. То есть ему главное продемонстрировать избирателям, что он делает что-то сверхважное для их пользы. Что касается Рубио, то он предполагается это как момент того, что Россия получает сигнал, что Штаты с Украиной. А Бессент, вообще считает, что это инструмент давления на Россию. Правда же какая? Это промежуточное соглашение. Потому что для того, чтобы запустить то, о чем было озвучено, начать исследования, разработку и так далее, с точки зрения меня, как бывшего вице-премьера, то даже если наступит мирное время, то это 2-3 года, чтобы дойти до того, чтобы начать что-то делать. Потому что давайте опустимся на грешную землю и скажем так. Те прогнозы, показатели, которые обсуждаются, это исследования 60-х, 70-х годов. Первое, я не утверждаю, что советская геолого-разведка такая отсталая, потому что самому приходилось видеть эти документы и знаю, что к этому относились очень серьезно. Однако это безусловно надо подтвердить и провести соответствующие исследования. Второе, это безусловно технологии. И здесь уже слабость не только Украины, здесь слабость и США. Если говорить так откровенно, то американцы в этом отношении выглядят как студенты по сравнению с Китаем.

– Что же таки манит так Трампа?

– Если взять современный мир, то благодаря усилиям Китая, РФ, они уже проникли везде. В Африке, в Арктике, они уже знают везде все. Есть только одна территория и одно государство, где они не залезли в силу разных обстоятельств - это Украина. И здесь особенность в том, что если говорить с точки зрения потребностей современной промышленности и перспектив, то это очень важно. Могу вам сказать, в этом отношении есть еще много сюрпризов, неизведанных, которые остаются в тайне. В частности, это залежи фосфатов, которые не разрабатываются. В этом отношении Украина - особый клондайк. Очевидно, что кто-то где-то там в Вашингтоне об этих вещах имел разговор. Однако, могу вам сказать, что мое ощущение, Трамп относится к этому не как президент США, а как физическое лицо, и прежде всего за этим видит свой собственный интерес, а не интерес Америки.

– Для Путина это очень неприятный момент или это соглашение ничего не меняет?

– Путин понимает по этому факту, что Трамп знает обо всех игрищах, которые ведет Кремль. И это яркое свидетельство того, что несмотря на то, что Трамп говорит, как он действует, какие он ставит приоритеты, но это четкий сигнал Кремлю, о том, что президент США понимает, что Путин ему дурачит голову.

– Как тогда Трамп будет действовать в процессе, когда он не достигает того, чего хочет? Ведь для него все же важны конкретные действия, чтобы Путин согласился с предложениями о прекращении огня, перемирии и потом долгие переговоры о мире. На сегодня позиции сторон крайне далеки друг от друга и за несколько месяцев ничего не изменилось. Это же не может продолжаться бесконечно. В какой-то момент Трамп не сможет уклоняться от очевидного, что Путин не желает соглашаться с предложениями и переговорный процесс не приводит к каким-то реальным результатам и придется определяться с отношением к путинской политике и нежеланию участвовать в реальном урегулировании конфликта.

– В этой ситуации нынешнее поведение Трампа в отношении действий Путина может, и на мой взгляд, будет продолжаться бесконечно. Дело в том, что здесь важно понимать, Путин Трампа не отпустит, потому что президент США говорит, говорит, а потом имеем "ну, эти 3 дня это же больше чем ничего". И российский диктатор это прекрасно понимает, держит его и играет Трампом. То что-то одно обещает, то другое, то передаст его портрет, то иконы какие-то туда возят, то кого-то там увольняют, то какие-то активы возвращают американским компаниям и так далее. К сожалению, Трамп поддается на эту путинскую игру.

– Относительно процесса прекращения огня. Трамп неожиданно высказался по поводу инициативы Путина относительно очередного "перемирия", отметив, что объявленное перемирие "не звучит как нечто значительное", однако "это очень много" по сравнению с тем, "с чего мы начинали". Все выглядит, как такое, что Трамп вынужден выдавать даже несуществующее перемирие за то, что Россия делает еще какие-то шаги на встречу США и его инициативам. С другой стороны, спецпосланник Трампа Келлог заявил, что "Киев настаивает на введении не менее 30-дневного прекращения огня с возможностью продления и предлагает создать 30-километровую буферную зону с отводом войск по 15 км с каждой стороны", а также то, что "президент США может обеспечить соблюдение перемирия в Украине, если Россия согласится на него".

– Я эту фразу о том, что заморозить, зафиксировать линию фронта слышу с 2014 года. Однако надо, чтобы понимали это и в Вашингтоне, и в Европе, и понимали в Украине – она не замораживается. И это было понятно с самого начала, потому что московский фюрер и его клика, они не могут пойти на этот шаг, потому что для них война – это жизнь, а жизнь – это война. Это надо абсолютно четко понимать. Правильно говорит экс-президент США Джо Байден в последнем своем интервью, что только дурак думает о том, что Путин остановится, если ему отдадут какую-то землю. Собственно, суть того, о чем говорит Келлог и заключается в том, чтобы главное прекратили огонь и все. Но ведь дальше ничего. Поэтому не будет этой заморозки, потому что не замораживается, ведь на самом деле, если фюрер останавливается, его внутренние проблемы внутри РФ просто уничтожат. Поэтому для него надо первое, не просто образ внешнего врага, а война. Потому что это недовольство внутреннее, ему надо куда-то отправлять. И он его будет отправлять в Украину.

– Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая. Вряд ли он едет только для участия в параде. Отмечается, что Путин и Си на переговорах в Москве обсудят самые чувствительные темы, ведь якобы за "несколько месяцев в отношениях Москвы и Пекина наблюдается охлаждение отношений". Главная причина – Китай подозревает, что Кремль ведет закулисные переговоры с Трампом за спиной Пекина. На ваш взгляд, почему едет Си и какой будет их встреча с Путиным?

– Самая главная тема – клятва в верности от Путина, которая будет ключевой во время переговоров. Второй вопрос – агрессивные планы российского фюрера. Для Си Цзиньпиня так получается, что на сегодня Европа – единственный ликвидный рынок. Если же Путин надумает, а скорее всего так и будет, испытать НАТО на способность действенности 5 статьи Альянса, то очевидно это создаст для Си проблемы. Третье – Пакистан и Индия. И разумеется, есть целый ряд совместных проектов, которые заключены между Москвой и Пекином, и сегодня Москва об этих же планах говорит из Вашингтона. Например, это освоение Арктики. Уже подписаны соглашения с Китаем, но разговор, обратите внимание, что периодически вылетает от Трампа. Поэтому собственно, освоение Арктики – это также ключевой вопрос. Потому что это клондайк полезных ископаемых, это будущее человечества с точки зрения обеспечения сырьем собственной промышленности. Поэтому все это будет обсуждаться, но здесь ситуация такова, что этот план может быть и не выдержан уже из-за первого пункта, то есть, если Путин каким-то образом не согласится.

В отличие от нас, лидер КНР знает детали процесса российско-американских переговоров. Я в этом не сомневаюсь. Китайцы очень глубоко проникли в среды государственной машины РФ. Однако с одной стороны, Китай и Си Цзиньпинь имеют амбиции на лидерство в так называемой оси зла, а с другой – есть понимание, что экономика может развиваться только тогда, когда она открыта. Когда есть свободное движение капитала, рабочей силы. И это сдерживает несколько Си Цзиньпиня в диалоге с Путиным.

– Относительно путинского парада, Кремлю удастся создать картинку, что у него есть друзья?

– Приезд всех этих африканских "комсомольцев", представителей людоедских режимов, часто в прямом смысле этого слова, понятен. Это те, кого удерживают на оружии частных армий и так далее. Они кровью связаны, поэтому понятно, что какое-то представительство от них будет. Сюда же относятся и все пять центральноазиатских государств, потому что это то, чем хороводит Путин. Что касается предателей, таких как премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его венгерский коллега Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич, то это просто выполнение воли российского диктатора. Я не исключаю, что тот же самый Орбан прибывает больше с точки зрения того, чтобы продемонстрировать Трампу, что он разваливает Европу. Потому что не случайно же на прошлой неделе выскочила информация о том, что Орбан там отчитывается о том, как он вредит в Европе. Не исключаю того, что из окружения Трампа идет сигнал Орбану работать с Фицо, работать с аффилированными политическими силами в соседних государствах, в частности, партией венгров Румынии, которая входит в правительственную коалицию и является просто верно подданной Орбану. И поэтому не надо удивляться, почему такие результаты выборов в Румынии. С моей точки зрения все это такие мелко плавающие лица, существа, роль которых абсолютно незначима, второстепенна, третьестепенна и так далее. Другое дело – это Си Цзиньпинь, у которого есть совсем другие мотивы и интересы.

Хочу отметить то, о чем пишет мировая пресса, что Путин реально боится, что украинцы могут что-то там сделать во время его парада. И как раз все эти разговоры о перемирии и так далее, они связаны с его страхом перед этим. Я вам хочу сказать, что эта сволочь в Вербное воскресенье убила гражданское украинское население. В святой день, когда люди шли в церковь, когда они отдавали дань традиции, памяти, ценностям своим. А теперь эта сволочь, значит, будет в Москве шабаш устраивать, и это ему должно с рук сойти? У меня вообще здесь никаких вопросов нет относительно понимания этой ситуации украинским руководством и военными.

– Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами. Пакистан при этом заявил о сбитых индийских самолетах. Конфликт однозначно перешел на новый уровень. Многие видят в этой ситуации китайские "уши", потому что все началось, когда многие мировые компании заявили, что можем перенести производство из Китая из-за пошлин Трампа в Индию. И сразу же на индо-пакистанской границе происходит вот такое.

– Все похоже на это, ведь даже Apple собирался 20-30% мощности производства в Китае перенести в Индию. К слову, проблемы начались уже полтора месяца назад, когда одно из предприятий в Индии сгорело. Надо понимать, что здесь без китайского влияния не обошлось. С моей точки зрения и ситуация с тем террористическим актом, который произошел в Кашмире, он тоже оттуда идет. Потому что на самом деле за время пребывания на посту премьер-министра Моди ситуацию удалось стабилизировать, и территория подвластная Индии стала лидером туристического бизнеса в стране вообще. Очевидно, что за этим террористическим актом стояли те силы, которые хотели сорвать процесс стабилизации в этом регионе. Я не вижу никаких мотивов того, чтобы Пакистан на данном этапе стимулировал какое-то напряжение с Индией и наоборот. Ко всему этому, обе страны сегодня находятся в стадии равноудаленности и выстраивания отношений с Вашингтоном. На кой черт в этой ситуации надо было Исламабаду или Нью-Дели раскручивать эту ситуацию, ведь все прекрасно понимали, что это приведет в конце концов к тому, что отразится на отношениях с Вашингтоном. Поэтому да, китайский след здесь просматривается достаточно ощутимо, как собственно, и российский. Ведь Путину сегодня очень выгодно, чтобы в мире появился еще одних конфликт высокой интенсивности. Во-первых, это отвлекает внимание мирового сообщества от его агрессии против Украины, а во-вторых, он сразу же предлагает свои "миротворческие услуги". Поэтому Москва также более чем может быть бенефициаром будущего конфликта между Индией и Пакистаном.