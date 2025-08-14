Трамп считает, что Путин пойдет на сделку, и анонсировал разговор с Зеленским: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава РФ Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлияли на решение Кремля добиваться переговоров.

Такое заявление Трамп сделал в четверг, 14 августа, в интервью Fox News Radio. Он сказал, что, по его мнению, Путин отправляется на Аляске именно с целью заключить мирное соглашение.

"Я думаю, теперь он убежден, что заключит сделку. Он заключит сделку. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем – я узнаю очень быстро", – сказал Трамп.

Договоренностей ждут от трехсторонней встречи

По словам президента Соединенных Штатов, встреча в пятницу на Аляске может стать подготовительным этапом для второй встречи, на которой планируется достичь определенных договоренностей.

Трамп, в частности, заявил, что его прежде всего интересует достижение прогресса с Путиным, и после этого он немедленно позвонит Зеленскому, чтобы "перевезти его туда, где мы собираемся встретиться".

В случае провала переговоров президент США не будет звонить никому:

"Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой. … Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам".

По словам Трампа, для проведения трехсторонней встречи лидеров Украины, США и РФ рассматриваются "три разных места".

В частности, не исключают вариант остаться на Аляске – это было бы проще всего.

Американаський лидер признал, что не уверен в возможности достижения немедленного прекращения огня, однако пообещал в любом случае провести пресс-конференцию.

Он также добавил, что не знает, будет ли эта пресс-конференция совместной с Путиным, и воздержался от комментариев о возможных экономических стимулах для РФ.

"Ну, я бы предпочел не говорить этого, потому что не хочу выставлять свои карты напоказ, но каковы бы ни были мои карты, экономические стимулы – и, может быть, сдерживающие факторы – в каком-то смысле важнее, но стимулы экономические, понимаете?" – сказал Трамп.

Путин уже вылетел на Аляску

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

В четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Ожидается, что саммит начнется с разговора Трампа и Путина тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составе делегаций.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и задействовать другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры скоординировали позиции накануне предстоящего саммита на Аляске и обсудили гарантии безопасности для Украины.

