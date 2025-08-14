Зеленский прибыл с визитом в Лондон и встретился со Стармером: все подробности. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский утром в четверг, 14 августа, прибыл в Лондон и провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Разговор, в частности, касался ожиданий от предстоящего саммита США и РФ на Аляске и гарантий безопасности для Украины.

"Хорошая, полезная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

О чем говорили Зеленский и Стармер

Президент отметил, что вчера вместе со всеми партнерами, а сегодня в двустороннем формате – со Стармером – обсудил ожидания от встречи глав США и РФ на Аляске и вероятные перспективы.

"Также довольно подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут сделать мир действительно устойчивым, если Соединенным Штатам все же удастся дожать Россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии. Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов безопасности работы", – заявил Зеленский.

По его словам, разговор касался и продолжения программ поддержки армии Украины и оборонного производства.

"При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу. Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться", – рассказал президент.

Также речь шла о столетнем соглашении между Украиной и Великобританией.

В августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат возможно проведение формата расширенной встречи Украина – Великобритания, сообщил Зеленский.

Отдельная и важная повестка дня, добавил он, – инвестиции в украинское производство дронов, которое имеет решающее значение на фронте:

"Имеем значительный потенциал увеличения объемов производства и нуждаемся для этого в срочном финансировании. Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить – чрезвычайные".

По словам Зеленского, инвестиции в производство БПЛА действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне.

"Работаем с Британией и всеми партнерами по этому поводу", – подытожил президент и поблагодарил Кира Стармера за поддержку.

Как прошла встреча в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретил Зеленского на Даунинг-стрит.

Лидеры тепло поприветствовали друг друга и коротко пообщались, сообщил британский телеканал Sky News.

После этого они зашли в резиденцию главы британского правительства, не ответив на вопросы прессы.

По состоянию на час дня Зеленский уже покинул Даунинг-стрит, но журналисты успели сделать фото его встречи со Стармером в саду правительственного квартала.

В честь прибытия президента Украины была расстелена красная дорожка.

Встреча Стармера с Зеленским состоялась после того, как британский премьер заявил, что Великобритания готова "усилить давление" на Россию в случае необходимости, и за день до саммита президента США Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп и Путин планируют встретиться на саммите в Анкоридже на Аляске. В четверг самолет главы РФ вылетел из Москвы. Встреча начнется ориентировочно в 22:30 пятницы по Киеву.

Зеленский 13 августа провел видеоконференцию с европейскими лидерами и Трампом для согласования общих позиций перед саммитом на Аляске. По ее итогам президент Украины рассказал, что об "обмене территориями", о котором говорил Трамп, речь не идет, в то же время президент США подтвердил готовность предоставить гарантии безопасности Украине.

