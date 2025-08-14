'За шесть месяцев я остановлю шесть войн': Трамп допустил, что Зеленский с Путиным придут к миру

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин смогут начать и провести переговоры, которые в конце концов завершатся миром в Украине. Такие переговоры, по словам американского президента, он стремится устроить на Аляске.

Об этом 14 августа Дональд Трамп сказал журналистам, готовясь к встрече с Путиным. Он добавил, что в случае успеха он стал бы человеком, который уже остановил шесть войн.

"Путин и Зеленский придут к миру. И если это удастся, то за эти шесть месяцев я остановлю шесть войн", – сказал Трамп.

Переговоры на Аляске

Президент США подчеркнул, что все будет происходить молниеносно.

"Если встреча будет плохой, она закончится быстро. Если хорошей, то мы достигнем мира уже в ближайшее время", – отметил он.

Отдельно американский лидер допустил, что к встрече на Аляске присоединятся некоторые европейские лидеры. Он также отметил, что хотя завтра у него встреча с Путиным, "важнее будет встреча между Путиным, Зеленским и мной".

Как и всегда, Трамп обвинил в этой войне своего предшественника, однако добавил, что хорошо, что именно он вновь стал президентом, потому что в противном случае "Путин бы захватил всю Украину".

На вопрос о потенциальной ресурсной сделке между США и Россией американский лидер отметил, что "редкоземельные минералы абсолютно не важны", потому что лично он "пытается спасать жизни".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, уже завтра, 15 августа, Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Путиным, на которой должны обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивают на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требует "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия.

Известно, что саммит в Анкоридже на Аляске стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет (с участием переводчиков), затем состоятся переговоры в составе делегаций и продолжатся за рабочим завтраком.

Официально в США заявляют, что американский лидер "намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну". Сам Трамп в интервью выразил уверенность, что Путин "заключит сделку", а после этого американец ожидает следующих переговоров, в том числе с участием Владимира Зеленского.

Позиция Украины и ЕС

Одним из таких вариантов предполагалось сокращение войск НАТО в Европе – по мнению некоторых политологов, Путин якобы начал войну в Украине именно из-за этого.

Но на вопрос о возможном сокращении войск НАТО в странах ЕС (в частности, в Польше и странах Балтии) в качестве уступки России, чтобы она согласилась на перемирие в Украине, американский лидер уклонился с ответом. По его словам, лично ему "об этом не говорили", поэтому Трамп подумает об этом позже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с лидерами Европы, Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте, во время которой были согласованы общие позиции перед саммитом на Аляске.

По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что о признании оккупированных Россией территорий речь не идет. Также президент Франции Эммануэль Макрон рассказал: президент США пообещал не обсуждать территориальные вопросы во время встречи с Путиным.

