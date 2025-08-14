Трамп хочет положить конец войне благодаря дипломатии, но может и ввести санкции – Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным намерен задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции против России, но готов это сделать, так же как и задействовать другие инструменты, чтобы положить конец войне.

Видео дня

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в интервью каналу Fox News 14 августа. Она отметила, что Трамп вылетит на Аляску для встречи с Путиным завтра, 15 августа, утром.

По словам Кэролайн Левитт, одна из главных черт стиля ведения переговоров Дональда Трампа заключается в том, что он не афиширует шаги, которые собирается делать.

"И, безусловно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры – это его основной способ положить конец этой войне. И именно это он стремится сделать завтра. Но, безусловно, есть санкции и многие другие меры, которые президент мог бы использовать, если ему придется. Не то чтобы он хотел бы, но он готов",– сказала пресс-секретарь Белого дома.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что "благодаря решимости Трампа", Украина и Россия вступили в дипломатические переговоры – стороны обменялись военнопленными и обсудили другие гуманитарные вопросы. Кроме того, президент США провел многочисленные разговоры с российским диктатором Путиным и несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин сам пригласил эту встречу с президентом, и президент намерен использовать все возможные варианты, чтобы попытаться мирно завершить войну", – подчеркнула Ливитт.

Она заявила, что Трамп "остановил семь глобальных конфликтов по всему миру, используя на переговорах рычаги влияния".

"Президент Трамп знает, что делает. У него замечательная интуиция. Что будет дальше – зависит от президента Трампа, и именно поэтому он уезжает", – сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома также рассказала, что Дональд Трамп вылетит на Аляску утром в пятницу, 15 августа. После личной встречи с Путиным запланирован двусторонний обед с делегациями обеих стран, а затем состоится пресс-конференция.

Напомним, 14 августа самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту вылетел из Москвы в направлении Анкориджа на Аляске. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (в 22:30 по киевскому времени).

В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа начнется с разговора тет-а-тет с участием переводчиков. После этого пройдут переговоры в составе делегаций.

Вместе с Путиным в Анкоридж летит целая делегация: кроме самого диктатора, в ее состав российской вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщал OBOZ.UA:

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

13 августа, состоялась видеоконференция Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генсеком НАТО. Подытоживая эти переговоры Зеленский заявил, что на видеоконференции было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!