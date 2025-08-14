Днем 14 августа самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту вылетел из Москвы в направлении Анкориджа на Аляске. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом начнется 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (в 22:30 по киевскому времени).

Видео дня

В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа начнётся с беседы тет-а-тет с участием переводчиков. Об этом российским пропагандистам рассказал помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

В Штаты летит целая делегация

По информации Ушакова, после беседы Путина и Трампа тет-а-тет состоятся переговоры в составе делегаций. Перед началом переговоров представители США и РФ выступят с краткими заявлениями. В Кремле рассказали, что кроме самого диктатора в состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ушаков подчеркнул, что состав американской делегации тоже определен. Однако состав представителей США на переговорах озвучит Белый дом.

Согласно данным портала Flightradar24, по состоянию на 12:50 российский спецборт Ил-76, который вылетел из аэропорта Внуково находится на полпути до Аляски. Самолет с российский делегацией летит через Арктику.

Украина в центре внимания

По словам помощника российского диктатора, центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование российско-украинской войны. При этом представитель Кремля в традиционной для страны-агрессора манере выдал, что стороны будут обсуждать "украинский кризис".

"Наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле", – отметил Ушаков.

При этом Ушаков добавил, что делегации также обсудят "более широкие задачи обеспечения мира и безопасности". По его словам, региональные вопросы также войдут в повестку встречи. Кроме того, ожидается обсуждение будущего сотрудничества РФ и США в торгово-экономической сфере.

Ушаков сказал, что продолжительность переговоров будет зависеть от того "как пойдёт дискуссия". При этом в Кремле уточнили, что по итогам встречи планируется совместная пресс-конференция президента США и диктатора России.

Новость дополняется…