Путин усилил атаки на Украину: в The Telegraph объяснили, как должна действовать Европа

На фоне концентрации внимания мира на противостоянии Израиля и Ирана Россия усилила атаки на Украину, расширив наступательные операции на Харьковщине и попытки продвинуться еще и на Сумщине. В то же время российский диктатор отдает приказы о мощных воздушных ударах по гражданским в Украине.

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На этом фоне Вашингтон льет воду на мельницу агрессора, в очередной раз приостанавливая военную помощь украинской армии, поэтому поддержку Украины должна взять на себя Европа, которая вполне способна поставить РФ на место, заставить ее унять свои имперские амбиции и вернуться к соблюдению международного права. Об этом говорится в статье The Telegraph, написанной Гэмишем де Бреттон-Гордоном, бывшим командующим силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

Пока внимание мира было приковано к израильско-иранской войне и вступлению в эту войну США, Путин расширил свою агрессию против Украины, отметил он. Оккупанты активизировались не только на юге и востоке нашего государства, но и усилили давление на севере – в Харьковской и Сумской областях. В то же время россияне наносят массированные удары по мирным украинским городам.

Но те, кто надеялся, что после ударов по ядерным объектам Ирана президент США Дональд Трамп вернется к российско-украинской войне и таки положит конец российской агрессии, похоже, очень ошиблись. Ведь вместо решительного давления на агрессора Вашингтон выбрал давить на жертву агрессии – и объявил о приостановлении поставок оружия в Украину.

Это, говорится в статье The Telegraph, является болезненным ударом для Украины, для которой США были крупнейшим и важнейшим "донором", – однако не означает неизбежной катастрофы.

Приостановка американской помощи, считает автор статьи, может объясняться чем угодно, и официальное "объяснение" о якобы исчерпании запасов самого мощного в военном смысле государства является самым невероятным из них. Зато куда вероятнее, что этим шагом Трамп пытается задобрить своих сторонников, разделяющих его предвыборный лозунг "Америка превыше всего". Он вполне может считать, что действиями на Ближнем Востоке уже практически гарантировал себе желанную Нобелевскую премию мира, и совсем не хочет снова ввязываться в вопрос российско-украинской войны, который, казалось бы, не имеет решения.

Не исключает Гэмиш де Бреттон-Гордон и того, что могут быть правы те, кто подозревает наличие у Кремля определенного влияния на Белый дом, слишком уж странно выглядят постоянные "дружеские реляции", звучащие от представителей окружения Трампа в адрес российского руководства во главе с военным преступником Путиным, – которые резко контрастируют с риторикой в отношении президента Украины Владимира Зеленского, во главе с которым Украина защищается от неспровоцированного нападения и борется за свое существование.

И здесь, считает эксперт, на главные роли в восстановлении справедливости и мира должна выйти Европа.

"Нет более четкого свидетельства того, что именно сейчас Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с Россией. Это вполне обоснованно, и объединенная военная мощь европейских стран значительно превосходит военную мощь России. Мы должны действовать, зная, что Путин уважает силу и использует слабость. Европа имеет финансовую и промышленную мощность, чтобы легко превзойти Кремль и четко дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину", – подчеркнул Бреттон-Гордон.

Он одновременно выступил с критикой главы британского правительства Кира Стармера, который "недавно продемонстрировал смелую риторику и, казалось, был готов надеть военную форму и броситься в атаку на российские полчища, а теперь ведет внутренние битвы, поскольку ультралевые из его партии пытаются вернуть эту страну к темным векам".

В противовес "легионам российских пропагандистских ботов", которые, констатирует автор, устраивают массированные набеги в комментарии под новостями западных СМИ, он уверен: Европа может и должна дать отпор "непобедимой" России.

"Тиран Путин и его шаткое нефтяное государство не имеют силы преодолеть объединенную Европу, которая все еще является одним из центров мировой экономики. Мы должны быть решительными и четко заявить, что больше не уступим. Мы должны заменить боеприпасы, которые США хотят оставить себе, несмотря на то, что поставки боеприпасов Украине оказались гораздо более эффективным способом противостоять Путину, чем обычное конвенционное сдерживание. Слава Украине!" – указано в материале.

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему помощь США является критически важной для Украины. Дело в том, что именно Вашингтон оперативно и в большом количестве обеспечивает Киев ключевыми системами вооружения и запасами ракет для противовоздушной обороны.

О том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, накануне сообщил ряд западных изданий, впоследствии эти сообщения подтвердили в Белом доме, сославшись на "интересы Америки". Речь идет о Patriot, Hellfire и ряде других ракет и боеприпасов, которые важны прежде всего для защиты от российских атак и которые не могут заменить европейские партнеры.

При этом Киев не получал официального подтверждения о замораживании поставок боеприпасов от США – несмотря на то, что, по данным СМИ, заблокирована даже та помощь, которая уже находится в регионе.

Впоследствии в Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, а в Госдепе добавили, что приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины. Одновременно там сослались на то, что для США "главным звеном является дипломатия" – которой, судя по всему, очень вредит способность украинской ПВО защищать украинцев от разрушительных атак РФ.

Уже после этих заявлений сам Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине, ситуацию же он может обсудить по телефону с президентом Зеленским.

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