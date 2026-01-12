На Прикарпатье водитель избил коммунальщика, который шел с лопатой по дороге: делом занялись правоохранители. Фото

В Ивано-Франковске произошел конфликт между водителем и сотрудником коммунального предприятия "Благоустройство". В итоге 32-летний водитель, предметом похожим на биту, нанес удары 63-летнему коммунальщику.

Об этом говорится на сайте Ивано-Франковской областной прокуратуры. Злоумышленник задержан, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Подробности дела

По информации следствия, работник коммунальных служб шел на работу по обочине дороги с лопатой для уборки снега. Водитель автомобиля, который двигался позади, начал подавать звуковые сигналы, требуя уступить дорогу, однако пешеход не услышал этого, поскольку был в наушниках.

После этого водитель остановился, выбежал из авто и попытался силой снять наушники с мужчины. В ответ коммунальщик ударил лопатой по машине. Тогда нападавший достал из салона предмет, похожий на деревянную биту, и нанес пенсионеру четыре удара по голове и спине. У пострадавшего диагностировали легкие телесные повреждения.

"Злоумышленник задержан, судом ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. За совершенное мужчине грозит до 7 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Реакция городского головы

На событие, которое произошло, отреагировал и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Чиновник возмутился такими действиями молодого человека в отношении работника коммунального предприятия.

"Люди, вы чисто обнаглели? Коммунальщики делают свою работу, а некоторые умудряются их за это бить?! Работника КП "Благоустройство" избили во время уборки! Сейчас идет следствие! А ко всем хочу обратиться отдельно: Опомнитесь! Свою силу и агрессию применяйте в правильном направлении! Враг у нас один – моск*ли! А не коммунальщики", – написал Марцинкив.

Он отметил, что вместо того, чтобы провоцировать драку, лучше взять лопату в руки и помочь.

