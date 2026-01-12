Дарил радость миллионам детей: в трагическом ДТП погиб автор саундтреков 'Губки Боба' и других известных мультфильмов

В возрасте 63 лет умер Гай Мун, композитор сериалов "Странные родители", "Дэнни-призрак" и мультфильма "Губка Боб". По словам его семьи, он оставил безошибочное наследие, а мир потеряет талантливого музыканта, который дарил радость миллионам детей.

Гай Мун умер в четверг в Лос-Анджелесе от травматических повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщила его семья и судебно-медицинская экспертиза округа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Мы чувствуем себя чрезвычайно счастливыми, что могли назвать его папой и мужем. Стоя вместе у подножия того, что кажется непреодолимым горем, мы смело оплакиваем его с честью и мужеством, используя инструменты, которыми он нас вооружил в своей прекрасной жизни", – написала семья в Facebook.

"Он оставил безошибочное наследие, и мы, его семья и множество других людей, на чьи жизни он повлиял, будем очень скучать по нему". Мун был четырехкратным номинантом на премию "Эмми" и работал над сериалом "Довольно странные родители" в течение всех 10 сезонов на канале Nickelodeon с 2001 по 2017 год.

Кроме этого, он создавал музыку для "Дэнни-фантома", "Щенок T.U.F. F. F. F", "Банзен – зверь", "Приключения Рокки и Булвинкля" и "Семейки Адамсов" 1992 года.Мун работал над телефильмами и спецпроектами канала Nickelodeon: "Час Джимми Тимми" (2004) и два продолжения 2006 года, "Большое время на выживание" (2010–2013) и "Большое время фильма" (2012). Его дополнительные работы включают "Зеленый занавес" (2024), "Авария" Арама Раппапорта, оригинальный фильм "Брэйди Бранч" (1995) и "Очень Брэйди продолжение" (1996).

Семья Муна сообщила, что предварительно планирует отпраздновать его день рождения 7 февраля в Лос-Анджелесе, а затем повторно в родном городе Гая в Висконсине.

