Все (пусть не все, но многие) напишут о том, что по длительности полномасштабное вторжение РФ в Украину и часть Второй Мировой, которую мы знаем под названием Великая Отечественная, сравнялись.

Та война, которую СССР выиграл в том числе благодаря миллионам погибших украинцев и помощи западных союзников и нынешняя империалистическая война, которую оголтелый фашистский режим РФ ведет против соседа и поддерживающих Украину стран Запада, идет уже 1418 день.

Сотни тысяч погибших, сотни тысяч искалеченных, тысячи разрушенных городов и сел, миллионы беженцев.

Старый мировой порядок рухнул, новый мировой порядок неопределен, но можно с уверенностью сказать, что он будет построен на принципах, которые весьма далеки и от демократии, и от справедливости.

В результате 1418 дней прямой агрессии (во время гибридной стадии были оккупированы Крым, и части Донецкой и Луганской области) РФ не контролирует ни одного украинского областного центра и не достигла ни одной из заявленных в феврале 22 целей вторжения.

Убийства, разрушения, смертельная вражда, глубокая ненависть и миллионы разрушенных судеб и жизней - это то, чего добились россияне за эти годы.

Я не стану утверждать, что эта война вдохновлена и развязана исключительно Путиным и его окружением. Увы, нет. Эта война развязана Россией и ее народом, поддержана самыми разными слоями населения, писателями, поэтами, певцами, композиторами, режиссерами, а так же рабочими, крестьянами, технической интеллигенцией и даже лицами без определенного места жительства.

От элиты до быдла. От так называемого мозга нации до ее дерьма.

Все думающее, вменяемое, порядочное, нормальное, духовное, интеллектуальное, порядочное из страны вытеснено, изгнанно и, с большой вероятностью, домой никогда не вернется.

Дома для россиян, обладающих совестью, больше нет. Он разрушен - и это тоже результат этой войны.

Я не стану обобщать, выскажу исключительно свои соображения и ощущения: моя ненависть к российской быдломассе и ее вождям - это не на год и не на два. Для меня - это навсегда не только в силу возраста, а в силу понимания причин и посылов этой войны.

И не только для меня.

У украинцев хорошая память, недорогие соседи. Очень хорошая.

И пепел многие годы будет стучать в наши сердца.

И это не дело рук злодея Путина. Это ваших рук дело.

И вам это будет аукаться годами.

Долгими годами.

Не 1418 дней, не 12 лет - десятилетиями.

Я не уверен, что вас настигнет справедливое возмездие. Я вообще не верю в справедливое наказание - нынешний мир не о справедливости, он о силе, а не о совести. Но будьте уверены, на длинных дистанциях все получают по заслугам. Рано или поздно вы похмелитесь и увидете в зеркале свои окровавленные клыки и стеклянные озверелые глаза.

И испугаетесь.

Или восхититесь.

Это зависит от того, осталось ли в вас что-то человеческое или нет.

Я думаю, скорее нет, чем да.

Уроки мужества в школах, которые для ваших детей ведут убийцы и садисты, тому свидетельство.

Вы и следующих вырастите в соответствии с вашей ублюдочной идеологией - защитниками отечества на чужих территориях. Такими, как Мильчаков. Такими, как Прилепин. Такими, как Соловьев и Симонян.

И как бы не звали вашего следующего вождя, это будет следующий путин. Не по имени, по сути.

А война не закончилась. Она продолжается. И вам в ней победы не одержать. Ни на 1418 день, ни на 2418-й.