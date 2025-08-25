'Путин не был рад приезду в США': Трамп рассказал об 'уступке' диктатора РФ

Российский диктатор Владимир Путин не был рад своему приезду в Соединенные Штаты Америки. Но глава Кремля сделал некую "большую уступку".

Видео дня

Такое заявление сделал президент Дональд Трамп. Он добавил, что очень ценит этот поступок российского президента.

"Знаешь, у меня всегда были очень хорошие отношения. Несмотря на фальшивую историю Россия, Россия, Россия. Но у нас всегда были замечательные отношения, крепкие. Кстати, это хорошо, а не плохо. Хорошо ладить со всеми. И я имею хорошие отношения со всеми. Вы видите это на примере самой большой группы иностранных лидеров, которую мы когда-либо имели (в последнее время в Белом доме. – Ред.)", – подчеркнул Трамп, отвечая на вопрос журналистки.

Он также добавил: тот факт, что Путин отправился на Аляску, был громким заявлением о том, что он хочет добиться своего.

"Ему было нелегко отправиться на Аляску, понимаете, приехать сюда. Но то, что он появился в очень удачный день, это был очень удачный день и для других дел. Потому что, знаете, мы также говорили о ракетах, ядерном оружии", – добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в Кремле могут использовать саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание от мирных переговоров с Украиной. Вместо этого страна-террорист планирует акцентироваться на российско-американских отношениях, чтобы подбить администрацию президента США Дональда Трампа предложить Москве крайне важное экономическое сближение.

А вот в Чехии напомнили миру об опасности политики умиротворения диктаторов. Это стало реакцией на переговоры между президентом США Дональдом Трампом и военным преступником из Кремля Владимиром Путиным.

Как писал OBOZ.UA, накануне саммита в Кремле озвучили новые требования для завершения войны в Украине, среди них: полный вывод ВСУ с Донбасса, отказ страны от вступления в НАТО, "демилитаризация" и проведение "конституционной реформы вплоть до федерального уровня". В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция по выходу ВСУ с Донбасса остается неизменной – страна не будет менять территории на прекращение огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!