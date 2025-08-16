В Чехии сравнили встречу Трампа с Путиным на Аляске с Мюнхенским сговором 1938 года

В Чехии напомнили миру об опасности политики умиротворения диктаторов. Это стало реакцией на переговоры между президентом США Дональдом Трампом и военным преступником из Кремля Владимиром Путиным.

В частности, глава чешского Министерства иностранных дел Ян Липавский сравнил встречу с "Мюнхенским сговором" времен Гитлера. Об этом он написал в соцсети Х.

Так, политик процитировал слова британского министра иностранных дел Энтони Эдена, которые тот провозгласил после подписания Мюнхенского соглашения 1938 года:

"Вы можете достичь временного умиротворения с помощью политики уступок насилию, но длительного мира таким образом не достичь".

Больше никаких комментариев Ян Липавский не стал добавлять к цитате, которой описал саммит, состоявшийся 15 августа на Аляске.

Напомним, что Мюнхенское соглашение, заключенное правительством Невилла Чемберлена с Гитлером считается одним из самых позорных примеров "задабривания" агрессора в истории. Согласно документу, Германия фактически получила часть Чехословакии. А через несколько месяцев, в марте 1939-го, немецкий диктатор оккупировал остальную Чехию и мир оказался на пороге Второй мировой войны.

Так слова чешского министра иностранных дел стали предупреждением о риске повторения истории, когда попытки договориться с диктатором, агрессором могут лишь отложить, но не предотвратить больший конфликт.

Что предшествовало

Американский лидер Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина на Аляску, чтобы обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Но по результатам их встречи 15 августа никакого соглашения не было достигнуто.

После саммита Путин не сказал ничего нового относительно войны против Украины, а лишь повторил традиционные требования Кремля о "достижении военных целей".

Трамп же заявил о "значительном прогрессе" от переговоров и указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Он пообещал позвонить президенту Украины после трехчасового разговора с российским диктатором.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Трампа с Путиным на Аляске у многих посеяла надежду, что она может закончиться арестом диктатора, который находится под ордером Международного уголовного суда в Гааге (МУС) и должен быть передан его структурам. Однако США не являются членом МУС и не ратифицировали Римский статут, а значит, обязательства выполнять ордер не имеют.

