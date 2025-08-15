Кремль может использовать саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание от мирных переговоров с Украиной – ISW

В Кремле могут использовать саммит на Аляске, чтобы попытаться отвлечь внимание от мирных переговоров с Украиной. Вместо этого страна-террорист планирует акцентироваться на российско-американских отношениях, чтобы подбить администрацию президента США Дональда Трампа предложить Москве крайне важное экономическое сближение.

Видео дня

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там отметили, что включение Кремлем в состав делегации на Аляске министра финансов РФ Антона Силуанова и гендиректора RFIP Кирилла Дмитриева может свидетельствовать об истинных намерениях России в предстоящих переговорах.

Цель участия Дмитриева и Силуанова в саммите

В материале говорится, что Силуанов и Дмитриев не участвовали в предыдущих российско-украинских переговорах в Стамбуле, однако Дмитриев присутствовал на встрече США и России в этом же городе в феврале 2025-го.

Ранее ISW отмечал, что Кремль часто привлекает Дмитриева для создания образа России как привлекательного экономического партнера для США, используя его бизнес-опыт для отстаивания экономических интересов РФ. Перед саммитом он, в частности, продвигал тезис об "исторической принадлежности" Аляски России и пытался подать Москву как равного Вашингтону мирового игрока, несмотря на заявленную экономическую нейтральность.

Силуанов же призван демонстрировать, якобы западные санкции не оказывают значительного влияния на экономику РФ, и убеждать в необходимости их отмены. Таким образом, участие обоих представителей может быть попыткой Кремля представить встречу на Аляске как площадку для возможной деловой сделки.

Заявления других российских чиновников

Некоторые российские чиновники заявили, что Кремль стремится использовать саммит на Аляске для старта экономического диалога с США. 14 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что, кроме вопроса Украины, Трамп и Путин планируют обсудить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что лидеры "могут" затронуть тему санкций и других экономических вопросов, а его коллега Светлана Журова выразила уверенность, что "Россия и США в любом случае заключат экономическое соглашение".

"Эти заявления, вероятно, являются частью согласованных усилий России использовать саммит на Аляске для обеспечения необходимой экономической помощи от Соединенных Штатов. ISW продолжает оценивать, что любое принятие Америкой предложенных Россией экономических соглашений при отсутствии взаимных российских уступок по Украине взамен ослабит важные экономические рычаги влияния, которые Соединенные Штаты сейчас имеют над Россией", – говорится в сообщении.

14 августа Путин провел совещание с высокопоставленными чиновниками Кремля, готовясь к саммиту, и заявил, что переговоры с США могут создать предпосылки для "мира... в мире в целом" при условии достижения договоренностей по стратегическим наступательным вооружениям. Ушаков добавил, что лидеры, вероятно, также обсудят более широкие вопросы глобальной безопасности.

В то же время аналитики ISW отмечают, что в последнее время Кремль иронизирует по поводу возможности прямых переговоров с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями, пытаясь использовать их для продвижения собственных условий по Украине и отвлечь внимание от темы мирного урегулирования.

РФ хвастается своими ракетными возможностями

В частности, 4 августа Россия официально объявила об окончательном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Еще с июня 2025 года кремлевские чиновники начали выдвигать условия, чтобы оправдать этот шаг. К моменту выхода из соглашения Москва и Минск открыто продвигали идею размещения в Беларуси баллистических ракет "Орешник", запрещенных РСМД.

По данным Reuters от 13 августа, Институт международных исследований Миддлбери и Центр военно-морского анализа установили, что спутниковые снимки фиксируют с июля 2025 года активность на полигоне Панково в Архангельской области, подобную той, что предшествовала предыдущим испытаниям крылатой ракеты 9М730 "Буревестник" с ядерным двигателем и боезарядом. Западный источник в сфере безопасности подтвердил, что Россия готовится к таким испытаниям.

"Россия в последние недели намеренно хвастается своими ракетными возможностями, чтобы создать фасад эскалации ситуации и оказать давление на администрацию Трампа, чтобы она продолжила переговоры по вооружениям на саммите на Аляске. Россия давно нарушает Договор о РСМД, в частности запуская ракеты "Орешник" по Украине перед выходом из РСМД, и в основном не смогла успешно испытать свою ракету "Буревестник"; таким образом, ситуация на самом деле не обострилась", – говорится в материале.

Таким образом, Кремль фактически пытается спровоцировать эскалацию накануне саммита на Аляске, чтобы заставить администрацию Трампа начать переговоры по контролю над вооружениями и добиться уступок США в вопросе Украины, тем самым отвлекая внимание от собственного отсутствия интереса к реальным мирным переговорам с Киевом.

Напомним, в ISW ранее отмечали, что Россия воспользуется участием в саммите на Аляске, чтобы представить себя мировой державой, равной США. А российского диктатора Владимира Путина – как равного американскому президенту Дональду Трампу. При этом сам факт этой встречи Кремль уже пытается представить как "победу".

Как писал OBOZ.UA, накануне саммита в Кремле озвучили новые требования для завершения войны в Украине, среди них: полный вывод ВСУ с Донбасса, отказ страны от вступления в НАТО, "демилитаризация" и проведение "конституционной реформы вплоть до федерального уровня". В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция по выходу ВСУ с Донбасса остается неизменной – страна не будет менять территории на прекращение огня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!