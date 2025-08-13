Зеленский не согласился на выход ВСУ из Донбасса: заявление после разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно выхода ВСУ с Донбасса остается неизменной. Украина не будет менять территорий на прекращение огня.

Об этом глава государства сказал на брифинге после разговора с президентом США Дональдом Трампом, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами.

"Украина не уйдет с Донбасса в обмен на прекращение огня: это окончательное решение после разговора с лидерами Европы", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что он в своей позиции опирается на Конституцию Украины.

"Относительно моей позиции, то она не изменилась, потому что она имеет фундамент – это Конституция Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменена позиция гаранта этой Конституции. Мы сегодня обсуждали и эти вопросы, безусловно, это очень сложные вопросы. Я сразу хочу подчеркнуть, любые вопросы, касающиеся территориальной силы нашего государства, не могут обсуждаться, несмотря на наше государство, на наш народ, на волю государства, на волю нашего народа и на Конституцию Украины", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что на сегодняшних переговорах в Берлине все партнеры продемонстрировали единодушие относительно принципов и одно видение о прекращении огня.

"В любом случае ключевые вопросы относительно наших принципов, относительно нашей территориальной силы, в конце концов все равно решаются на уровне лидеров. Без Украины это решить невозможно. И, кстати, все партнеры это также поддерживают", – сказал президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов по завершению войны. По его словам, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в среду, 13 августа, прибыл в Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего совместно была проведена видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

