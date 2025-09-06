Прежде чем гарантировать мир, надо подтолкнуть к нему Россию: Зеленский подвел итоги трансатлантических встреч. Видео

Активные дипломатические контакты последних дней были направлены на то, чтобы придать Украине еще больше силы и стойкости перед лицом российской агрессии. Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть РФ к нему.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, подытоживая переговоры, проведенные на этой неделе (с 1 по 6 сентября). Он в очередной раз призвал партнеров надавить на Москву, чтобы та прекратила полномасштабную войну против украинского народа.

"Копенгаген, Париж, Ужгород. Сначала встреча с нашими друзьями из Северо-Балтийской восьмерки. Далее – "коалиция желающих", более 35 стран. Визиты президента Евросовета, премьер-министра Словакии, министра иностранных дел Швеции на наше Закарпатье. Много переговоров в эти дни, чтобы дать Украине еще больше силы, еще больше устойчивости", – напомнил Зеленский о ряде дипломатических событий, проведенных в последнее время.

Он уверен, что рядом с Украиной "вся свободная Европа, Америка, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия и другие партнеры".

Результатом является то, что 26 стран подтвердили готовность присоединиться к обеспечению безопасности нашего государства после окончания войны. Зеленский поблагодарил лидеров за это.

Но сначала, как отметил он, россияне должны прекратить бои. Для этого нужно ввести против агрессора новые экономические ограничения.

"Но прежде чем гарантировать мир, нужно подтолкнуть Россию к нему. Надо сделать все возможное, чтобы Москва прекратила отвергать все мирные инициативы и осознала последствия затягивания войны. Сильные санкции и тарифы – объединенные европейские и американские усилия – ключ к этому. Никакой возможности для финансирования военной машины России не должно остаться. Далее – больше трансатлантической работы, чтобы давление было действительно ощутимым", – заявил президент.

Что предшествовало

3 сентября Зеленский прибыл в Данию для участия в саммите глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки. Перед заседанием он провел переговоры с премьер-министром Метте Фредериксен.

4 сентября президент отправился во Францию, где состоялась встреча "коалиции желающих". После этих переговоров стало известно, что 26 стран готовы присоединиться к гарантиям безопасности для Украины.

Далее глава государства вернулся в Украину, поскольку 5 сентября в Ужгород приезжал президент Европейского совета Антониу Кошта, позже того же дня – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Тогда же Закарпатье посетила правительственная делегация Швеции во главе с министром иностранных дел Марией Мальмер Стенергард.

Как писал OBOZ.UA, США и Европейский Союз, по данным СМИ, готовятся к новой встрече, посвященной санкционному давлению на Российскую Федерацию. Европейская делегация посетит Вашингтон в понедельник, 8 сентября, для обсуждения будущих действий.

