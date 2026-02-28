ООН созывает экстренное заседание Совета Безопасности после ударов по Ирану: все подробности

Совет Безопасности ООН в субботу, 28 февраля. созвал экстренное заседание после ударов США и Израиля по Ирану, и ответный огонь со стороны Тегерана. Оно должно начаться в 23:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает The Times of Israel. По словам пострпеда Израиля в ООН Гилада Мерона, встречу созывают Франция и Бахрейн.

Война коалиции США и Израиля против Ирана

Заметим, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Силы обороны Израиля нанесли превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозу для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". К ЦАХАЛу и американским войскам присоединилась и Саудовская Аравия.

Режим иранского аятоллы Али Хаменеи начал на носить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а развернутые войска противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране Хаменеи был убит вместе с несколькими высокопоставленными представителями иранского военно-политического руководства и Корпуса стражей исламской революции. Удары были нанесены по объектам в центре города. Глава МИД Израиля Аббас Аракчи отрицал смерть аятоллы.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп сразу выступил с заявлением, подчеркнув, что Вашингтон "сравняет с землей" ракетную промышленность Ирана, отметив, что у режима аятолл никогда не будет ядерного оружия.

