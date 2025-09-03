Скоординировали позиции по гарантиям безопасности: Зеленский принял участие в заседании Нордично-Балтийской восьмерки. Фото и видео

В среду, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки во время своего визита в Данию. Во время этой встречи политики в частности говорили об обороне нашего государства и гарантиях безопасности, а также о производстве оружия.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, а детали заседания раскрыли в Офисе президента Украины. Глава государства поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен за организацию этой важной встречи и президента Финляндии Александра Стубба, президента Литвы Гитанаса Науседу, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, премьер-министра Латвии Эвику Силиню, премьер-министра Эстонии Кристена Михала и премьер-министра Исландии Криструн Фростадоуттир за участие в ней.

О чем говорили на встрече

Лидеры сфокусировались на двух ключевых темах: оборона сейчас, пока война России против Украины продолжается, и в будущем – в виде гарантий безопасности.

В частности, политики говорили об инвестициях в украинское производство оружия, совместные проекты и расширение программы PURL. Зеленский поблагодарил Данию, Норвегию, Швецию, Латвию и Исландию за то, что они уже участвуют в этой программе, и призвал других партнеров из Северной Европы и Балтии присоединиться к ней.

"Мы также говорили об усилении противовоздушной обороны Украины – это непосредственно спасает наши жизни. Вместе с Нордическими и Балтийскими странами нам нужно предоставить Украине дополнительную систему Patriot – это критически важно, особенно накануне зимы. Россия ежедневно наносит удары по нашему энергетическому сектору. Нам нужны достаточные способности, чтобы защитить себя", – отметил глава государства.

Что же касается гарантий безопасности – Украина уже работает над ними и в формате "коалиции желающих", и в двусторонних форматах с партнерами. Сегодня речь шла о потенциальном вкладе, который готова сделать каждая из стран.

"Теперь будем наполнять это конкретикой: кто и что делает на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Наша армия, достаточно сильная и многочисленная, чтобы противостоять России, – это ядро этой системы. Это означает оружие и финансирование, и мы над этим работаем. Мы также имеем сигналы из США, что они обеспечат механизм безопасности гарантий бэкстоп, и это важно", – заявил Владимир Зеленский.

Отдельно речь шла о важной роли, которую будет играть членство Украины в Евросоюзе в системе гарантий безопасности. Продолжается работа над открытием переговорных кластеров с участием всех 27 членов Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию. Там глава государства сначала провел двустороннюю встречу с премьер-министром Метте Фредериксен.

Она подчеркнула важность установления устойчивого и справедливого мира в Украине. Фредериксен заявила, что Россия не стремится к миру, и главарь Кремля Владимир Путин не проявил никакого желания к завершению войны. Его можно только заставить это сделать.

