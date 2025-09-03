Зеленский прибыл с визитом в Данию, где запланирован важный саммит

В среду, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Данию. Там глава государства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Мэтте Фредериксеном.

Также президент встретится с лидерами формата Nordic-Baltic. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

О чем будут говорить

Комментируя очередной массированный ракетный удары РФ по Украине, Зеленский отметил, что именно о необходимости сильных мер давления на Россию будут переговоры с партнерами. Глава государства заявил, что состоится саммит Украина – государства Северной Европы и Балтии, по результатам которого готовится ощутимое усиление для Украины.

Кроме того, глава государства говорил, что 3 сентября у него состоится двусторонний формат переговоров во Франции. Также готовится формат "коалиции желающих" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США.

Что предшествовало

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, формат Nordic-Baltic стал активной площадкой для обсуждения и координации поддержки Украины. Страны-участницы предоставляют значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь. Например, они совместно работают над поставками вооружения, включая артиллерийские снаряды и средства ПВО, а также инвестируют в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что такими действиями российский диктатор Путин демонстрирует свою безнаказанность.

