Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде: первые подробности

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо впятницу, 5 сентября, встретились в Ужгороде. Фицо среди прочего должен поднять вопрос атак на энергетические объекты в России, что он обещал главе РФ Владимиру Путину. После встречи ожидается совместная пресс-конференция.

Как сообщило словацкое издание Denník N, в состав делегации Фицо входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Зеленского сопровождает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что должны обсудить Зеленский и Фицо

Политики должны обсудить вопросы двусторонних отношений, в частности те, что "вызывают беспокойство" у Братиславы, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге 5 сентября.

По его словам, Киев является надежным партнером. Украина открыта к диалогу и готова к конструктивным решениям.

"Несмотря на ежедневные атаки России на украинскую инфраструктуру и энергетику, Украина остается надежным партнером. Транспортировка нефти и газа по территории России – это ответственность российской стороны. И не только Словакия, но и другие государства, в частности Венгрия, выражают свои опасения по этому поводу", – сказал он.

По его словам, между Украиной и Словакией реализуется ряд экономических, инфраструктурных и энергетических проектов, которые являются взаимно выгодными.

Киев также ожидает, что Братислава поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

"Это создаст прочную основу для развития совместных проектов, которые улучшат жизнь как в Украине, так и в Словакии", – сказал спикер.

Также среди тем встречи Фицо и Зеленского – усиление санкционного и политического давления на РФ и привлечение ее к ответственности за преступления, добавил Тихий.

Словацкие активисты устроили акцию в Ужгороде

В центре Ужгорода демонстранты из Словакии организовали акцию протеста в поддержку Украины.

Она проходила на месте, откуда журналисты должны были идти на встречу Зеленского и Фицо, сообщает Denník N.

Полиция отменила протест, аргументируя это тем, что он запрещен во время войны.

Что предшествовало

Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник, 2 сентября, провел двусторонние переговоры с Путиным.

Во время встречи Фицо заявил, что обсудит с Зеленским вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру в России.

Он также объявил, что из часового частного разговора с Путиным "сделал несколько выводов и месседжей, которые намерен донести до Зеленского в пятницу".

Атаки Сил обороны Украины на объекты энергетики в РФ Фицо назвал "нападением на жизненно важную для Словакии инфраструктуру".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Венгрия и Словакия продолжают закупать российскую нефть. По словам Зеленского, во время переговоров с Трампом тема зависимости отдельных стран Европы от энергоносителей РФ была одной из ключевых.

