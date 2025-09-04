'Россия стремится выиграть время и усиливает нападения': Зеленский и Макрон проводят пресс-конференцию. Видео

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

На переговорах 35 стран-участниц согласовали политические и военные предложения, направленные на восстановление и укрепление украинской армии, обеспечение безопасности государства и сдерживание любых угроз. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

"Никаких ограничений к украинской армии. Восстановление украинской армии, чтобы она могла сдерживать любую угрозу. Обеспечение безопасности. 26 стран формально ангажировались прислать или силы контингента в Украину, или внести средства для поддержки коалиции на земле или небе. Не воевать с Россией, а поддерживать Украину", – сказал президент Франции.

Макрон также сообщил, что во время встречи состоялся разговор с президентом США Дональдом Трампом, и в ближайшие недели будет определен конкретный вклад США в коалицию. В то же время взносы европейских стран, стран Азии и Тихоокеанского региона, а также Канады уже согласованы.

Французский лидер добавил, что дальнейшие переговоры предусматривают сначала двусторонние встречи между США и Россией, затем трехсторонние и четырехсторонние. В случае дальнейшего отказа России от диалога будут усилены санкции.

"Мы финализировали, что сначала должна быть двусторонняя встреча, затем трехсторонняя и четырехсторонняя. Если Россия и дальше будет отказываться от этого – будут усилены санкции", – сказал Макрон.