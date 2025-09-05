'Украина ценит солидарность': Зеленский провел в Ужгороде встречу с президентом Евросовета. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в Ужгороде в пятницу, 5 сентября, провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Разговор, в частности, касался военной поддержки Киева и вступления Украины в ЕС.

Видео дня

Деталями Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. "Сегодня в Ужгороде провели встречу с президентом Евросовета Антониу Коштой. Вчера мы вместе были в Париже, на встрече коалиции желающих, также вместе говорили с президентом Трампом – с другими лидерами Европы", – написал он.

Зеленский добавил: сейчас чувствуется, что есть шанс "подтолкнуть ситуацию" ради большей безопасности и больших общих результатов Украины и всей Европы.

Нынешние переговоры были посвящены "самому главному сейчас" – участию Украины в европейских програм мах, в частности в программе SAFE, движении к членству в ЕС, санкционной политике, поддержке устойчивости Украины, ее людей "и прежде всего наших детей".

Президент выразил уверенность, что когда-то Закарпатье будет не границей с ЕС, а его частью.

"Как и Антониу, уверен, что однажды встретимся здесь, на Закарпатье, не на границе Украина – ЕС, а именно в нашем Европейском Союзе. Спасибо за продуктивный разговор и за всю помощь. Украина ценит солидарность с нашим народом и неизменную поддержку", – подытожил Зеленский.

Дополняется...