США и ЕС проведут встречу из-за санкций против РФ: что известно

США и Европейский Союз готовятся к новой встрече, посвященной санкционному давлению на Россию. Европейская делегация посетит Вашингтон в понедельник для обсуждения дополнительных экономических ограничений против Москвы.

Видео дня

Они должны стать ответом на продолжение войны в Украине, которую развязал Кремль. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки.

Что известно о новых санкциях против России

По данным собеседника агентства, который согласился говорить на условиях анонимности, в пятницу министр финансов США Скотт Бессент провел переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это стало продолжением контактов вице-президента Дж. Д. Вэнса с высокопоставленным представителем ЕС, состоявшихся ранее днем.

Президент США Дональд Трамп, по информации источников, все больше разочарован отсутствием результата в своих усилиях прекратить войну в Украине, которая длится уже более трех с половиной лет. В прошлом месяце он провел саммит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, однако попытки убедить Кремль сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским оказались безрезультатными.

Срок, который Трамп отвел Москве для прекращения агрессии, уже истек. Теперь Вашингтон вместе с европейскими партнерами ищет новые способы усиления давления на Россию, в том числе через санкционные механизмы.

Что предшествовало

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время вчерашнего телефонного разговора с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом обсудила вопрос сохранения единого фронта по санкциям против России. Ведь от этого зависит эффективность введенных ограничений.

Накануне во время телефонного разговора лидеров стран "коалиции желающих" с американским президентом Дональдом Трампом тот обвинил европейские государства в финансировании войны Кремля через закупку российской нефти. Трамп призвал европейцев прекратить экономические связи с Россией и оказать давление на Китай, чтобы тот сделал так же.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опровергла это заявление и отметила, что импорт сырья значительно сократился после вторжения России в Украину. По ее словам, напрямую закупки осуществляют только Венгрия и Словакия.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС не планирует возобновлять закупку энергоресурсов из России даже после завершения войны в Украине. Решимость Европы относительно полного прекращения закупок нефти и газа у РФ поддерживают Соединенные Штаты. Такое заявление во время неформальной встречи министров энергетики ЕС в Копенгагене 5 сентября сделал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!