Прекращение огня, поддержка Украины и санкции против РФ: совместное заявление участников саммита 'коалиции желающих' в Киеве

В субботу, 10 мая, в Киеве состоялась встреча "коалиции желающих", на которую приехали президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. С президентом Владимиром Зеленским они говорили в частности о прекращении огня в Украине.

Видео дня

Глава нашего государства опубликовал совместное заявление участников саммита "коалиции желающих" в своем Telegram. Так, лидеры согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

Также участники саммита требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. Это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами Америки.

Политики согласились, что прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

"Они приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты", – сказано в заявлении.

Участники саммита подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).

Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот. Политики договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты.

Также они должны продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.

"Они выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов", –иговорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киеве прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинской власти. В ходе работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

Зеленский и европейские лидеры после встречи в Киеве совместно позвонили президенту США Дональду Трампу. Беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

Говоря о перемирии, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

А Эммануэль Макрон и Кир Стармер отбросили предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они отметил, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!