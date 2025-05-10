"Мы требуем этого от России": Зеленский сказал, когда должно начаться 30-дневное прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня – 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

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Об этом глава государства сообщил после встречи с партнерами из "коалиции желающих". По его словам, лидеры стран-участниц поддержали идею полного и безусловного прекращения боевых действий.

"Мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки. Безусловное прекращение огня означает без всяких условий. Попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию", — сказал он.

Глава государства убежден, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на суше, на море.

После встречи в Киеве премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что если глава Кремля откажется прекратить огонь, то вместе с президентом США Дональдом Трампом будет усилена военная помощь Украине.

"Если Путин не вернется на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", — сказал британский премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз выступил с официальным заявлением, в котором призвал Россию согласиться на временное прекращение огня в Украине минимум на 30 дней. Только так можно создать условия для проведения конструктивных переговоров о завершении войны.

До этого стало известно, что в США и ЕС завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если российский диктатор Владимир Путин его отклонит, они совместно введут новые санкции против России.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что есть вероятность в эти выходные договориться о прекращении огня между Украиной и РФ. Предложение США о 30-дневном перемирии поддерживают Украина, страны Евросоюза и НАТО, поэтому теперь "мяч на стороне Москвы".

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