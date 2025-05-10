Зеленский и лидеры ЕС после встречи в Киеве позвонили Трампу: что известно

10 мая американскому главе Дональду Трампу совместно позвонили премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский. Это произошло после встречи "коалиции желающих" в Киеве.

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Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира. Деталями он поделился в X (Twitter).

"Украина и все союзники готовы к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника", – сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Он не рассказал, как на это предложение отреагировал президент Соединенных Штатов.

"Если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, прочное прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам", – добавил Сибига.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 10 мая Стармер, Макрон, Туск и Мерц прибыли в украинскую столицу на поезде. Анонсировался ряд встреч в гибридных форматах в рамках "коалиции желающих".

– Вместе с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской лидеры европейских стран посетили Майдан Независимости и почтили память людей, погибших от рук России.

– Глава ОП Андрей Ермак опубликовал фото беседы пяти лидеров и подписал: "Исторические моменты".

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