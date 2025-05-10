'Украина уже никогда не будет в одиночестве': Макрон и Стармер отвергли дополнительные условия Путина по перемирию

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они подчеркнул что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

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Глава французского правительства во время заседания "коалиции решительных" в Киеве заявил, что надеется, что уже с понедельника мир, предложенный странами западной коалиции, сможет быть конкретизирован на тех условиях, которые они выдвинули.

"Мы сегодня должны напомнить, что Украина уже никогда не будет в одиночестве. Мы будем бороться за мир. Надеюсь, что уже с понедельника этот мир может быть конкретизирован на тех условиях, которые мы предложили", – заявил Макрон.

Лидер Франции также отметил, что для контроля за выполнением прекращения огня будет создана международная мониторинговая миссия с участием нескольких стран, что поможет обеспечить соблюдение условий заявил Стармер.

В то же время, премьер Великобритании Кир Стармер отверг любые дополнительные условия Кремля относительно перемирия.

"За последние несколько часов Путин выдвинул условия прекращения огня, а мы настаиваем на безусловном прекращении огня. Россия и Путин должны сесть за стол для обсуждения 30-дневного прекращения огня. Или они подвергнутся санкциям, если этого не произойдет", – заявил британский лидер.

Макрон поддержал позицию британского премьера и добавил, что Европа решительно настроена действовать в случае отказа Кремля от предложенного перемирия.

"Если Путин откажется от этих условий, то мы будем вынуждены прописать новые меры, в частности усилить финансирование для Украины", – заявил президент Франции.

Таким образом, Франция и Великобритания продолжают давление на Кремль, пытаясь заставить Россию сесть за стол переговоров и обеспечить мир на условиях, выгодных для Украины. В случае отказа от перемирия Россию могут ожидать новые санкции и усиленное экономическое давление со стороны международного сообщества.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 10 мая прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинских властей. В ходе работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

В украинскую столицу прибыли сразу несколько высокопоставленных европейских политиков, которые примут участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции желающих". В Киеве находятся президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Впоследствии после встречи "коалиции желающих" в Киевеевропейские лидеры позвонили Дональду Трампу. Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, беседа была "плодотворной" и посвящена усилиям по достижению мира.

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