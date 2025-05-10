"Он пожалеет": Туск пригрозил Путину усилением давления, если тот не согласится на предложение прекращения огня

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна серьезно отнестись к предложению о немедленном и безусловном прекращении огня. В противном случае международное сообщество готово существенно усилить санкции против агрессора.

Видео дня

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих", состоявшейся 10 мая в Киеве. По словам Туска, попытка со стороны России затянуть время, проявить легкомыслие к этой инициативе или сыграть в "фальшивую дипломатию" только усилит международную изоляцию Москвы.

"Если это мощное и исключительное предложение безусловного перемирия и немедленного начала мирных переговоров будет отвергнуто, если с другой стороны будет только фальшивая игра, мы готовы усилить санкции и объединить весь мир вокруг Украины, ради ее независимости. Мы считаем, что никто не может воспринимать нашу позицию легкомысленно. Но если кто-то допустит такую легкомысленность, он пожалеет. Поэтому сегодня мы являемся осторожными оптимистами, но благодаря нашей работе этот оптимизм является обоснованным", — заявил Туск.

По словам польского премьера, встреча в Киеве состоялась в особый период, когда отмечается 80-я годовщина завершения Второй мировой войны. Польша всесторонне поддерживает Украину с первых дней вторжения, ведь помнит свою борьбу за свободу и цену независимости.

"Польский и украинский народы всегда помнят об ужасных жертвах, которые они понесли во время Второй мировой войны, а также о том, что победа над нацизмом не принесла свободы ни украинцам, ни полякам, которым пришлось ждать настоящей независимости долгие годы", — отметил он.

Туск отметил, что сегодня Украина снова платит самую высокую и кровавую цену за те же ценности — за свободу и независимость, но Украина сейчас не одна. Он вспомнил о "параде стыда", который организовала Москва, где "звучали грубые слова, полные агрессии и вражды". После этого состоялась пятисторонняя встреча в Киеве, который Россия бомбит, уничтожает и атакует. Ее результатом является призыв к миру, к немедленному и полному прекращению огня.

По мнению политика, все страны свободного мира объединились вокруг общей цели — как можно быстрее начать мирные переговоры для установления справедливого мира в Украине. Идею о безусловном прекращении огня и немедленном начале переговоров поддержали президенты США и Украины, а также лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши и все страны "коалиции желающих".

"Впервые за некоторое время мы имели ощущение, что весь свободный мир объединен. Это не лозунг, а решение, которое мы приняли. Весь мир, начиная от Новой Зеландии и до Канады и Исландии, Украина, Соединенные Штаты, вся объединенная Европа, и Норвегия - все мы говорили одним голосом", — отметил Туск.

Он добавил, что это была не наивность, а четкое осознание, насколько серьезная ситуация. Теперь очередь за Россией и диктатором Владимиром Путиным, а реакции ждет весь мир.

"Если Россия ее отбросит, не останется никаких сомнений, кто хочет мира, а кто хочет войны", — подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 мая в Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. При этом представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи президент Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

Также Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве. Они сообщили о готовности Украины к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямым переговорам с Кремлем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!