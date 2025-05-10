Угрозы России, обещания мира Украине и звонок Трампу: о чем уже заявили лидеры ЕС на встрече 'коалиции желающих'

В Киеве 10 мая прошла большая встреча представителей стран Европейского Союза, Великобритании и украинских властей. Во время работы европейские лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах.

Видео дня

В то же время представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться ужесточением санкций против России и увеличением поддержки Украины. OBOZ.UA выяснил, о чем уже заявили лидеры ЕС и как реакция РФ на предложение Запада повлияет на войну.

Кто представляет "коалицию решительных" в Киеве

В Украинскую столицу прибыли сразу несколько высокопоставленных европейских политиков, которые примут участие в ряде международных встреч в рамках "коалиции желающих". В Киеве находятся президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Накануне французский президент анонсировал участие в ряде встреч в Киеве. Но также он подтвердил, что некоторые политики примут участие онлайн из-за проблем в сфере безопасности. Поэтому вполне вероятно, что кроме представителей Франции, Германии, Польши и Британии в работе принимали участие и другие страны.

Стоит отметить, что перед основной дипломатической работой представители "коалиции желающих" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским почтили память погибших украинских защитников. Они поставили лампадки к народному мемориалу памяти на Майдане независимости.

О чем уже заявили европейские лидеры

Во время своего визита в Киев федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц фактически выдвинул российскому диктатору Путину ультиматум. Глава немецкого правительства предупредил, что, если главарь Кремля не согласится на 30-дневное прекращение огня, Россию ждут новые, более жесткие санкции.

Мерц объяснил, что перемирие можно будет использовать, чтобы фундаментально подготовиться к мирным переговорам. Также он отметил, что мирные переговоры могут состояться уже в течение этого периода тишины.

В случае несогласия Москве стоит готовиться к более серьезным санкциям, в то время как Украина получит масштабную политическую, финансовую и военную помощь.

Также канцлер Германии допусти, что в ближайшее время он может провести прямой разговор с российским диктатором Путиным, если такой диалог поможет покончить с войной. Однако Мерц предупредил, что переговоры с Кремлем возможны только в случае установления перемирия на 30 дней.

По приезду в Киев к украинцам также обратился президент Франции Эммануэль Макрон. Глава государства отметил, что Украина, борясь с российским агрессором, сражается за всю Европу. Он акцентировал внимание на трех аспектах: мире, суверенитете, будущем. Также французский президент указал на необходимость коллективного ответа на агрессию Российской Федерации.

Макрон констатировал, что справедливый и прочный мир начинается с полного и безоговорочного прекращения огня. Вслед за немецким канцлером французский президент предупредил, что если Москва продолжит агрессию против Украины, то европейцы в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами усилят на Россию давление.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно гарантировать безопасность. Он добавил, что сейчас Украина сражается не только за свой народ, но также за европейские ценности.

Какой результат ожидают украинские власти

Во время встречи европейских политиков на киевском железнодорожном вокзале министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров. По его словам, по результатам работы с европейскими партнерами ожидаются "важные решения".

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важных решений, ожидаем дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержки Украины", – сказал глава МИД.

В свою очередь глава Офиса президента заявил, что представителям "коалиции решительных" предстоит обсудить множество важных тем. В частности, он сообщил, что речь будет идти о приближении справедливого мира и прекращении огня.

"Много работы, много тем для обсуждения. Надо завершать эту войну справедливым миром. Нужно вынудить Москву пойти на прекращение огня", – написал Ермак.

Украина готова к безусловному прекращению огня

После встречи "коалиции желающих" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий. Украина и все союзники выразили готовность к полному и безоговорочному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная с понедельника 12 мая.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь мирным переговорам.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. Это срочно нужно сделать, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!