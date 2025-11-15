Послы 'Большой семерки' отреагировали на дело Миндича

Послы "Группы семи" отреагировали на расследование НАБУ и САП относительно коррупции в украинской энергетике. Они рассчитывают на то, что усилия по борьбе будут продолжены.

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 в Украине в соцсети Х. Там напомнили, что борьба с коррупцией является ключом к евроатлантической интеграции страны.

"Мы приветствуем сотрудничество и поддержку президентом Зеленским независимого расследования НАБУ и САП. Мы рассчитываем на то, что руководство Украины продолжит свои усилия по борьбе с коррупцией, что является ключом к евроатлантической интеграции страны. Пока российские атаки продолжаются, мы продолжаем поддерживать энергетическую устойчивость Украины", – говорится в сообщении.

Коррупционный скандал вокруг "Энергоатома"

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", во время которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15 процентов от контракта.

Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве, который принадлежал семье нардепа-предателя Андрея Деркача.

Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Рада рассмотрит его во вторник, 18 ноября.

Также на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Украина наложила санкции на фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство начало аудит всех государственных компаний. Результат этой проверки будет передан правоохранительным и антикоррупционным органам.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что появление очередных коррупционных скандалов может разрушить единодушие партнеров относительно дальнейшей солидарности с Украиной. И без этого большая война длится уже четвертый год и на Западе устали тратиться на нее, поэтому все труднее удерживать поддержку Украины.

В Министерстве энергетики до сих пор работают ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко – Александр Билоус, Людмила Кравченко, Александр Рувин и Инна Емельянова, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами. А в НКРЭКУ на высокой должности остается Дмитрий Миронюк, родной брат фигуранта "пленок Миндича".

